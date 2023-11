Trágica noticia en Argentina. Conmoción, luto y mucho dolor tras conocerse la muerte de un futbolista de la categoría 2009 de la escuela de Argentinos Juniors. El joven, que militaba en el filial de Tucumán, falleció este sábado mientras disputaba un partido junto a sus compañeros. La víctima fue identificada como Agustín Lazarte, de 14 años.

Un golpe del intenso calor que hizo en esta provincia habría provocado la tragedia según las primera informaciones publicadas por Clarín. De acuerdo a lo aportado por testigos, el adolescente, cuando se disputaba el minuto cinco minutos del partido, se desmayó, cayó al césped y nunca más pudo recuperarse, pese a los intentos de reanimación.

Hasta el momento no se ha comunicado la causa de la muerte, pero muchos padres protestaron porque, pese a las reiteradas quejas, «no se hizo un cambio de horarios de los partidos a causa de las altas temperaturas, que alcanzaban los 35 grados». Tras el lamentable hecho, el club rival, San Martín, envió un comunicado «lamentando lo ocurrido» y expresando su pésame: «El Club A. San Martín lamenta profundamente el fallecimiento de un jugador de la categoría infantiles 2009 de Argentinos Juniors, filial Tucumán, quien se encontraba disputando el partido de la fecha N° 7 correspondiente al torneo clausura programado por la Liga Tucumana de Fútbol en nuestro Complejo. Acompañamos en este difícil y doloroso momento a toda su familia y seres queridos. Las actividades de nuestra institución quedan suspendidas en su totalidad hasta el día lunes 20/11».

«Hoy me tocó vivir la experiencia más dolorosa en los años que llevo haciendo periodismo al costado de una cancha. Hoy vi con mis propios ojos como el jugador de la categoría 2009 de la escuela de fútbol de Argentinos, Agustin, cayó al piso mientras corría y nunca más pudo recuperarse», se lamentó el periodista Rodrigo Páez Ibañez, quien presenciaba el encuentro en ese momento.

«Ahora yo me pregunto: San Martín no puede darse el lujo de no contratar aunque sea una enfermera que esté presente en los horarios de los partidos. Habiendo tantas oficinas en ese complejo, pongan una asistencia médica para estos casos, dejen de gastar tanto dinero en jugadores y cuiden a los niños que son del club o que visitan su complejo. Hoy lamentablemente la asistencia para Agustín fue nula. Tuvieron que llevarlo en un coche de un profe a un CAPS. Supuestamente San Martín es un grande no puede fallar en estas cuestiones que quizás podían salvarle la vida a este niño. Por último, me uno al dolor de la familia de Agustín en este tristísimo momento», añadió el reportero.

«Lamentamos informar el fallecimiento de Agustín Lazarte, cat. 2009 del Centro de Captación de Tucumán de nuestra Institución, de manera súbita mientras se disputaba el encuentro frente a San Martín (T). Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. QEPD», escribió Argentinos Juniors en sus perfiles oficiales de redes sociales. «Desde el Club Atlético Tucumán hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Agustín Lazarte, joven deportista, integrante de la categoría 2009 de la filial Tucumán de la Asociación Atlética Argentinos Juniors», expresó su equipo.

