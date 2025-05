Muere a los 31 años Gadi Kinda, futbolista internacional israelí y ex de la MLS

Luto en el mundo del fútbol, especialmente en Israel y Estados Unidos. El futbolista internacional israelí Gadi Kinda ha fallecido a los 31 años a causa de una grave enfermedad que le habían diagnosticado hace unos meses. El centrocampista, que militaba en el Maccabi Haifa, club que nunca quiso hacer pública su enfermedad, ha batallado contra un cáncer muy agresivo que finalmente le ha costado la vida.

«El fútbol israelí ha perdido no solo a un jugador talentoso, sino también a una persona querida y respetada», se lee en una publicación publicada este martes por la Federación Israelí de Fútbol en X,antes Twitter. Su último partido con el Maccabi Haifa fue el 29 de marzo en el derbi, tras lo cual fue hospitalizado por una situación médica compleja. Hace una semana, desde el hospital, publicó un vídeo de él mismo hablando con un rabino y pidiendo a la gente que orara por él.

«El Maccabi Haifa Football Club lamenta la muerte del jugador del equipo, Gadi Raphael Kinda, que falleció a la edad de 31 años. La familia Maccabi Haifa abraza a la familia Kinda y reza para que no conozcan más dolor», escribió en un comunicado el equipo israelí este martes por la mañana, confirmando la peor noticia posible.

We are deeply saddened by the passing of former Sporting KC midfielder Gadi Kinda.

Our hearts are with Gadi’s family, his friends, teammates and all who knew him. pic.twitter.com/LYJaPXE1Ox

— Sporting Kansas City (@SportingKC) May 20, 2025