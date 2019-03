Mourinho explica la crisis del Madrid: “Han perdido a un jugador de 50 goles y alguien tiene que hacerlos”

José Mourinho fue uno de los comentaristas del Clásico de la Liga Santander disputado el sábado en el Santiago Bernabéu (0-1). El técnico portugués considera que el Real Madrid estuvo "suave" y que "no es un equipo feliz".

José Mourinho ejerció de comentarista en los micrófonos de Bein Sports durante el Clásico de este sábado en el Santiago Bernabéu (0-1). El técnico portugués, conocedor de ambos banquillos, valoró la actuación del Real Madrid como “suave” y dijo que “no es un equipo feliz”. Además, mostró su opinión sobre algunas acciones polémicas del encuentro y ensalzó a Vinicius, como uno de los mejores del equipo blanco.

Alejado de los banquillos desde su destitución como entrenador del Manchester United en diciembre, José Mourinho no pierde de vista la actualidad del fútbol europeo. El técnico portugués fue uno de los encargados de comentar el partido del Clásico de la Liga Santander para los micrófonos de Bein Sports. Un juicio destacado y con cierto morbo por su paso por ambos banquillos y porque el portugués sigue estando en la órbita del Real Madrid en un posible regreso al Bernabéu.

The Special One considera que la clave de la derrota de los blancos está en que les falta autoestima y optimismo. “No fue una actuación de un equipo feliz, de un equipo con gran autoestima. Fue una actuación suave. No creo que el Madrid haya jugado mal, pero necesita más” valoró el portugués. “Cuando la temporada no empieza bien es difícil recuperarse. Comenzaron con un entrenador, luego vino Solari. En su defensa hay que decir ha tenido el valor de tomar ciertas decisiones. Y por eso Vinicius es uno de los mejores del equipo”, añadió el de Setúbal.

Mourinho también valoró una de las acciones más polémicas del encuentro, la que tuvo como protagonistas a Sergio Ramos y Leo Messi. “No tenía la temperatura de un derbi, de un Clásico, que puede llevar a un título. Creo que Ramos hizo esta acción para cambiar la temperatura del partido. Para crear otras sensaciones en la segunda parte. El partido estaba siendo demasiado suave en mi opinión. En la primera mitad ambos equipos quisieron tener el balón pero no molestaron realmente al oponente”, valoró el portugués.

La Champions, clave

Para el de Setúbal, la Champions será la clave para el resurgir de los blancos. Con la Liga descartada, el Real Madrid se podrá centrar en su competición fetiche. “Ahora sólo queda la Champions League, creo que el lado positivo es el resultado que consiguieron en Ámsterdam“, decía Mou ante el próximo partido de los blancos frente al Ajax (martes, 21:00 horas). El portugués considera poco probable que los blancos pierdan otro partido consecutivo en casa, “más todavía por dos goles de diferencia”.

De superar la eliminatoria en Champions tras el 0-2 de la ida, Mourinho considera que los blancos ganarían tiempo de cara a la próxima cita europea para salir del letargo de los últimos días. “(Pasar a cuartos) les da tres o cuatro semanas, tiempo suficiente para recuperar sus buenas cualidades”, concluyó el portugués.

Da las claves de la mala temporada

“El Real Madrid ganó la Champions League, y no ganó la Champions League por primera vez, sino que lo hizo por cuarta vez en los últimos cinco años. Esto puede provocar un estado mental equivocado”, aseguró el portugués.

“Esto puede influir negativamente en el comienzo de la temporada, en la preparación. También la Copa del Mundo puede provocar un efecto negativo en el inicio de la temporada de los futbolistas que, encima, necesitan más trabajo todavía”, explicó Mourinho.

Además, el técnico luso puso el foco en la salida de Cristiano Ronaldo: “Han perdido un jugador que marcaba 30, 40 o 50 goles por temporada, y obviamente necesitas otro enfoque en el resto del equipo. Cuando no tienes un jugador que marca 30, 40 o 50, alguien tiene que hacerlos”, continuó.