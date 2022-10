Gerard Piqué y Shakira se convirtieron en una de las parejas más famosas del mundo en el comienzo de una unión prolongada en el tiempo, de amor confirmado con dos hijos –Milan y Sasha– como prueba, pero que ha acabado de la peor manera posible en este 2022. La separación comenzó a destapar cabos sueltos y el más sonado es el de las infidelidades del futbolista, que ahora salen a la luz.

Piqué mantiene una relación actual con la joven Clara Chía Martí, con la que ya no se esconde y viaja sin tapujos por el mundo. El futbolista del Barcelona parece feliz y aliviado al acabar su relación con Shakira, pero sus affaires con otras chicas habrían comenzado en el tiempo en el que se juraba amor eterno con la cantante colombiana.

“Piqué, cuando se ve con una chica, sabe perfectamente las medidas que tiene que tomar. Es decir, si él va a un hotel y se ve con una chica, ella va primero, él aparca el coche, sube a la habitación solo y la chica sube sola”, comentó el periodista y paparazzi especializado Jordi Martín. “La chica abandona sola el hotel y él abandona solo. Ese es el modus operandi que ha empleado Piqué durante muchos años”, afirmaba el especialista en prensa rosa, que al mismo tiempo describía que Shakira suponía que podía haber sido engañada”, añadió en su discurso en la televisión peruana.

En declaraciones para Telecinco, el propio Martín daba más datos sobre el modus operandi de Piqué con sus amantes y, sobre todo, de la reacción de Shakira cuando empieza a entender lo que sucede. “Cuando llegan de Disneyworld, Piqué le pide tiempo porque estaba agobiado con las empresas. Shakira le dice no te preocupes porque me tengo que ir 17 días a grabar a Estados Unidos. Le propone una terapia de pareja que él rechaza, por lo cual ella se da cuenta de que no va a mejorar la relación, que no es un altibajo, sino que hay algo más. Ahí le saltan todas las alarmas a Shakira y decide ponerle un detective privado para tener información concreta y precisa de cara al momento en el que estamos que es la custodia de los niños”, relató el paparazzi en El Programa del Verano.

Infinidad de problemas de pareja

Los problemas entre Piqué y Shakira van más allá de las infidelidades, pero probablemente parten de ellas y del descubrimiento de la cantante, que habría desencadenado de una ruptura inevitable de la relación. Actualmente, Gerard Piqué se mantiene en pareja con Clara Chía Martí mientras intenta resolver la separación con Shakira con sus hijos como principal problema. El futbolista habría ganado la primera batalla por la custodia de Milan y Sasha, un duro golpe para Shakira, que seguirá peleando por ello mientras siguen apareciendo nuevos capítulos sobre la ruptura de la relación entre ambos.