Iker Casillas ha vuelto a estar en el foco de la prensa rosa tras una supuesta relación con Shakira, después de que este comenzara a seguirla en Instagram. Este hecho provocó un tremendo tsunami de rumores que vinculaban al ex jugador del Real Madrid con la cantante colombiana. Por ello, Casillas ha explotado en sus redes sociales donde no ha dudado en negar estos rumores: «Tócate las narices, tócate las narices…», publicó en la noche del jueves una storie de Instagram.

Y es que Casillas, desde que pusiera fin a su relación matrimonial con Sara Carbonero en marzo de 2021, ha sido vinculado con un gran número de mujeres, siendo incluso pillado con María José Camacho, viuda de Francesc Arnau. No obstante, después de salir a la luz estas imágenes, ambos no dudaron en negar una supuesta relación sentimental. Y esta vez se ha repetido la misma historia con Shakira, pero solo por haberle seguido en Instagram, aunque la colombiana no le devolvió el follow.

Este rumor sobre la que sería una de las bombas del año entre Shakira y Casillas, ya no solo por la notoriedad de ambas personas sino porque el ex del Real Madrid fue compañero de selección durante muchos años con Piqué, ex pareja de la cantante colombiana y que, a día de hoy, se encuentra en los tribunales cerrando la separación. El de Móstoles no dudó en compartir numerosas informaciones de diferentes medios de comunicación en las historias de su Instagram donde no daba crédito de todo lo que se estaba hablando sobre ello.

Nueva vida como comentarista

La verdad es que Casillas, en vez de haber tomado la decisión de alejarse de la esfera pública, ha sido todo lo contrario, pues se ha mostrado muy activo en redes sociales, abriéndose incluso una cuenta en Tik Tok, donde publica videos de todos los ámbitos, hasta el punto de enseñar sus fiestas en su pueblo de Navalacruz. Por otro lado, el ex portero se convirtió en uno de los fichajes estrella de Movistar para comentar los partidos del Real Madrid. También se encargará de comentar para Televisión Española los partidos de la selección española durante este Mundial de Qatar.