«Benzema es un toro»

Karim Benzema es el mejor jugador del mundo en estos momentos. Un futbolista diferencial que lidera al Real Madrid y a la selección francesa. El próximo 17 de octubre recogerá en París el Balón de Oro, un premio merecido tras una temporada sencillamente espectacular. Hoy el mundo se rinde al fútbol del galo, pero su crecimiento empezó hace ocho años, cuando se puso en manos de Javier Atalaya, personal trainer de Body Extreme Fitness, para ser mejor físicamente.

Benzema se somete a sesiones de con el equipo de electroestimulación muscular I-Motion EMS mínimo una vez por semana. El capitán del Real Madrid utiliza está ‘máquina’ para recuperarse tras los esfuerzos físicos después de los partidos, pero cuando tiene semanas en las que no tiene que jugar encuentros, como ha sucedido recientemente con la lesión que le ha tenido dos semanas apartado de los terrenos de juego, también la utiliza para mejorar tanto a nivel cardiaco como de fuerza.

“Este tipo de entrenamiento es bueno porque tiene varias funciones. Por ejemplo, el drenaje, que utilizan mucho los deportistas de élite para evitar la retención de líquidos. Por otro lado, es bueno para recuperar la rotura de microfibras. Lo positivo es que no es como cuando haces cardio, que te quedas flácido, con esta máquina pierdes peso, pero al mismo tiempo tonificas”, explica Atalaya.

“El objetivo es que el jugador tenga más fuerza física, se canse menos y aguante más durante los partidos. En un gimnasio se trabaja el 42% del músculo, mientras que con este método el 92%. Tenemos cuatro programas con diferentes funciones. Con estas sesiones se trabajan más de 300 músculos. Con I-Motion no te curas, pero mejoras la vida”, añade sobre este entrenamiento al que se conoce por trabajar con un chaleco puesto.

Benzema, un ADN especial

Javier explica que Benzema “tiene un ADN especial”. “Tiene un cuerpo que es muy agradecido. Yo llevo con él ocho años y entrena muy fuerte. Es el deportista que más trabaja. Es bestial. Puede hacer 500 sentadillas con la máquina que equivalen a 1.000 sin ella. En cuanto calienta el músculo es impresionante. Desde que está conmigo sólo ha tenido una lesión grave que recuperamos con la máquina”, asegura.

Benzema ha cambiado mucho físicamente en estos años. Javier comenta que Karim tiene “un 6-7% de índice de masa muscular”, que es lo justo para un deportista de élite. “Físicamente es un toro. Una bestia. A mí me impresiona las cosas que puede hacer”, añade.

Además, Javier no duda de que Benzema puede jugar hasta los 40 años: “Es muy prevenido, aunque lesiones siempre se pueden tener. No obstante, él nunca tiene calambres. Se cansa, como toda persona humana, pero muscularmente en estos momentos es perfecto”.

La lesión y el Mundial

“Yo comencé a trabajar desde que se lesionó contra el Celtic. La semana pasada ya estaba entrenando como un toro. Primero, recuperamos todas las sobrecargas que tenía, y hace 15 días comenzamos a trabajar dos veces por semana a una alta intensidad. Ya no había que hacer drenaje ni masajes, era todo muscular”, asegura.

Atalaya también explica cómo prepara a Benzema para el Mundial: “Es un reto, pero es que Karim no tiene finales. Ahora mismo no vamos a cambiar la manera de trabajar porque físicamente está muy bien. De los que yo entreno es el más fuerte. Conoce muy bien su cuerpo”.

Sobre el tiempo que duran las sesiones, Javier explica que «con la máquina está en torno a los 25 minutos», aunque luego le pone drenaje o recuperación muscular, por lo que está unos 50 minutos por sesión. «Benzema está mejor físicamente que el 90 por cierto de la plantilla del Real Madrid», asegura.

“En Europa no hay un equipo a nivel físico como el Real Madrid. En cuanto pasan 70 minutos no hay rival que los pueda parar. Ancelotti, Davide y su equipo son muy buenos. Todos están contentos porque están a gusto. Juegan muchos partidos y hay mimarlos”, comenta.

El dedo de Karim

“Yo empecé con Cristiano y nos llamaron. El primer día fue especial, tuvimos una gran conexión. Ya llevamos ocho años. Somos amigos. Hablamos de fútbol y de todo, aunque es muy duro psicológicamente”, explica Javier.

Por último, Javier explica los motivos que han llevado a Benzema a vivir con un dedo de la mano roto: “Es muy curioso. Cuando se lesiona le tienen que operar y poner una célula, pero con así no puedes jugar. Cristiano se acababa de ir y Karim era el referente del equipo, por lo que no pasa por el quirófano para no perderse ningún partido y ayudar al Real Madrid. Ya no le duele, pero se lo venda para no hacerse daño”.