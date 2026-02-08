Mikel Merino: quirófano y duda para ir al Mundial

A Luis de la Fuente se le acumulan los problemas, y la Finalísima está a la vuelta de la esquina. Mikel Merino no estará en ese partido contra Argentina y es seria duda para el Mundial. El centrocampista pasará por el quirófano este lunes para operarse de lesión ósea en el pie que le tendrá cuatro meses de baja. En principio, el Arsenal espera que el internacional español vuelva antes de terminar la temporada, pero su recuperación está prevista para principios de junio y el Mundial arranca el 11 de junio.

Arteta reconoció en sala de prensa que Merino estaría cuatro meses apartado de los terrenos de juego: «Fue un duro golpe. Mikel aporta algo único al equipo, pero, por desgracia, va a estar cuatro meses de baja por una lesión muy poco habitual». El futbolista español sufre una fractura de estrés en el pie, se ha perdido los últimos tres encuentros con su equipo y estará de baja hasta final de temporada.

El ex de la Real Sociedad se ha convertido en una pieza fundamental para el técnico gunner en las últimas temporadas, y su baja es un palo importante para el equipo. Aunque el Arsenal no ha puesto plazos para su recuperación, se espera que vuelva a los entrenamientos a final de temporada y su esperanza está en poder ayudar al equipo londinense en esas últimas semanas y en poder estar en el Mundial con España, donde, de estar sano, será una pieza importante en el esquema de Luis de la Fuente.

Mikel Merino estuvo presente este sábado en la grada del Emirates Stadium en la victoria de su equipo por 3-0 contra el Sunderland y recibió un bonito homenaje por parte de su compañero y amigo Martín Zubimendi, que celebró el 1-0 rodeando el córner, como hace el propio Mikel. Además, el ex de la Real Sociedad le señaló en la grada y le dedicó el tanto.