El técnico madrileño ha dicho adiós al conjunto franjirrojo tras ser cesado por el club. Míchel ha ofrecido una emotiva rueda de prensa en la que ha estado acompañado por los cuatro capitanes del primer equipo (Alberto García, Adrián Embarba, Trejo y Jordi Amat) y ha avalado que Paco Jémez sea su recambio en el Rayo Vallecano.

“Palabras de agradecimiento al club por todos estos años como futbolista y perteneciendo a la cantera y como entrenador. Me emociono por todo lo que he pasado aquí y, sobre todo, por la gente que forma el club que es una gran familia y que los éxitos son gracias a ellos. Me llevo amigos y que son el mayor éxito que puedo tener. Entrenadores de los que he aprendido un huevo y seguiré aprendiendo. Agradecer a mi gente, a todos, han sido un gran equipo y es de agradecer. A los jugadores porque siempre he notado su respeto en los buenos y malos momentos y un entrenador cuando ve que un bloque intenta mejorar uno se siente realizado a pesar de estos últimos malos resultados. Por último, la afición. El Rayo pierde un entrenador, pero gana un aficionado más“, ha comenzado diciendo Míchel antes del turno de preguntas.

Míchel ha justificado su cese

Como no podía ser de otra manera, el técnico madrileño ha sido cuestionado por su destitución: “El club me ha apoyado. Las decisiones se toman porque los números están ahí y poco puedo hacer. El fútbol son números, no sentimientos pero las cosas no han salido bien. Confío en ellos y creo que son capaces de salvar al equipo”. Míchel, además, cree que es un buen momento para que se produjera el cambio de entrenador: “Me quería despedir pero es una semana buena porque no compiten y espero que ya se pongan a las órdenes del nuevo míster y consigan el objetivo de la permanencia. Estoy fuera y no quiero ser foco de nada”.

Michel avala que Paco Jémez sea su recambio en el Rayo

Respecto a su sucesor, Míchel avala el regreso de Paco Jémez al Rayo Vallecano: “Me parecería bien. Aprendí mucho de él y tendrá una plantilla al cien por cien para conseguirlo. Los más importantes son los jugadores. Sea la persona que sea tendrá un vestuario en el que todos reman en la misma dirección. El barrio tiene que empujar para conseguir esa primera victoria que nos va a dar alas”.

Por último, Míchel asegura que se va confiando en que no sea un adiós definitivo: “Me he ido dos veces. Me fui como jugador en contra de mi voluntad. Me voy como entrenador en contra de mi voluntad. ¿Habrá una tercera vez? Un rayista nunca se rinde“.