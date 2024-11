Messi da plantón al Barcelona y deja a Laporta sin su gran sueño por el 125 aniversario

Joan Laporta no tendrá la fotografía que esperaba junto a Leo Messi en la celebración del 125 aniversario del Barcelona que tendrá lugar el próximo viernes 29 de noviembre en el Teatro Liceo de la Ciudad Condal, un día festivo en el club azulgrana en el que justo se cumplirá dicho número de años desde su creación. El acto estará lleno de invitados, pero el argentino, quizá el más ansiado por la afición culé, no estará por «compromisos ineludibles», lo cual dejará al presidente del Barça sin la presencia de la mayor leyenda de la historia de la entidad.

Lo cierto es que el calendario futbolístico no le debería impedir a Messi viajar desde Estados Unidos hacia su antigua ciudad, ya que su equipo, el Inter de Miami, puso punto y final a la temporada el pasado 10 de noviembre y no volverá a los terrenos de juego hasta febrero del año que viene. De esta forma, queda comprobado que el motivo de la ausencia del campeón del mundo con Argentina se debe mal a las tiranteces de su relación con Laporta, con el que acabó a malas tras una salida que él no quería en el verano de 2021, pero que fue obligada por los problemas económicos del Barcelona.

Un año antes, Messi anunció que se quería marchar del Barça, pero finalmente tuvo que quedarse y después de una buena temporada y ya con Laporta en la presidencia, que abrazó un maniquí con la camiseta del mítico ’10’ culé, fue forzado a salir para liberar masa salarial y puso rumbo al Paris Saint-Germain. El delantero nunca lo aceptó y su vínculo con Laporta quedó muy dañado.

Más de tres años después, este enfriamiento ha desembocado en la ausencia de Messi en un día tan importante para el barcelonismo como el del próximo viernes. El argentino no estará en la gala del 125 aniversario, pero sí que ha ayudado a elegir un nuevo himno para su antiguo club con este motivo, como difundió el Barcelona en sus redes sociales.

Messi, Laporta y el Barça de Flick

Además, en una entrevista, habló de la situación actual del conjunto blaugrana con Hansi Flick en el banquillo. «Es un orgullo muy grande ver cómo está representado ahora mismo el primer equipo. Este Barça es espectacular y no me sorprende. No es nada nuevo, ha pasado toda la vida, desde que yo llegué con 13 años al Barça. Es espectacular que los chicos tengan esta oportunidad», comentó en unas declaraciones al programa El nou clam de 3Cat.

Para Messi, esta apuesta por La Masía se está reforzando en los últimos dos años. «Cuando se les da confianza, ellos responden de este modo porque ellos conocen el club mejor que nadie y están acostumbrados a jugar así desde pequeños. Si se les acompaña, pasan estas cosas, como ocurrió en nuestra época», aseguró el ahora jugador del Inter de Miami.