El Barcelona utiliza a Messi para crear expectación con su posible himno del 125 aniversario

El Barcelona ha recurrido a la figura de la mayor leyenda de su historia, Leo Messi, para fomentar y dar bombo a su 125 aniversario, que lo cumplirá el próximo viernes 29 de noviembre. El argentino reapareció en una acción con su mítico equipo, del que se fue en el verano de 2021 de manera forzada para marcharse al Paris Saint-Germain, para finalmente recalar en el Inter de Miami el año pasado.

Messi ha sido parte trascendental de la historia culé, siendo ganador de tres Champions League y de innumerables títulos tanto colectivos como individuales. Ahora, desde el otro lado del charco, ayuda al Barça a elegir un cántico que se convertirá en el himno del club por este especial aniversario que cumplen en 2024.

«Estamos buscando el himno del 125 aniversario y te vamos a dar tres opciones», le dijeron a Messi al principio de este vídeo. En ese momento, escucha las tres candidatas, pero no pronuncia ni una sóla palabra en los 46 segundos de vídeo. La reaparición del argentino quedó algo descafeinada al no tener ni un gesto por su voz hacia la afición blaugrana.

Messi ya ha escuchado las tres candidatas al ❛‘𝐂𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟐𝟓𝐞̀ 𝐚𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐢❜ 💙❤️ pic.twitter.com/L5iktzql4b — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 22, 2024

Los socios del Barça ya pueden votar entre los tres cantos finalistas del 125 aniversario del club azulgrana: ‘El escudo al pecho’, ‘Un sentimiento’ y ‘De la cuna al infinito’. Estos podrán participar a través de una votación en la que sólo pueden emitir un voto. Esta se abrió el 14 de noviembre y estará activa hasta el 29, día del cumpleaños culé.

Messi y el 125 aniversario del Barcelona

Durante la gala del 125 aniversario, que tendrá lugar en el Gran Teatro del Liceo y se transmitirá en directo por la plataforma Barça One, se dará a conocer el nombre del canto ganador. El momento exacto que marque el cierre de la votación será anunciado por la persona que conduzca la gala, por lo que cualquier voto emitido posteriormente no será válido.

El argentino se rinde a Hansi Flick

En unas declaraciones a TV3, no al club, Messi se deshizo en elogios hacia el nuevo Barça de Hansi Flick: «Lo veo espectacular y no me sorprende porque no es algo que es nuevo, pasó toda la vida, o por lo menos, desde que llegué yo al Barcelona con 13 años».

«Me parece espectacular que los chicos tengan la oportunidad desde hace un par de años. Cuando se les da oportunidad y la confianza responden de esta manera porque conocen el club mejor que nadie y porque están acostumbrados a jugar de esta manera desde chiquitos y cuando se les acompaña, suceden estas cosas, como sucedió en otra época también», comentó Messi acerca del Barcelona.