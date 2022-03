Leo Messi tiene decidido regresar al Barcelona tras unos meses decepcionantes en el Paris Saint Germain. El argentino ha abierto conversaciones con el presidente Joan Laporta para conseguir su objetivo de volver a vestir la camiseta azulgrana tras no amoldarse al país vecino. El mandatario culé ha acogido de un buen grado la petición del siete veces Balón de Oro, quien desea firmar por las próximas dos temporadas aunque deberá aceptar una considerable rebaja salarial a sus actuales emolumentos.

Inicialmente, el argentino firmó por tres temporadas con el club parisino este pasado verano. Dos de ellas eran fijas, mientras que la tercera era opcional. En total, el contrato le habría reportado 110 millones que ya no considera fundamentales. El jugador quiere negociar con el club del Parque de los Príncipes una salida este mismo verano tras no encontrar su sitio en un equipo que, considera, no juega para él como demuestran las cifras goleadoras más pobres de su carrera. Existe una opción dentro de ese acuerdo para que el delantero pueda salir sin coste.

Ni Messi ni su familia se han adaptado a vivir en París tras permanecer la mayor parte de su estancia en un hotel. Los viajes familiares a Barcelona durante este tiempo han sido la tónica habitual en unos meses complicados donde Leo ha intentado siempre mantener una buena relación con la entidad culé en todas las entrevistas que ha concedido.

Laporta, quien también quiere fichar a Erling Haaland, deberá hacer un importante encaje de bolillos para traer de vuelta a Messi, pero ya tiene el sí del jugador. El ariete asume que se ha equivocado con su marcha a Francia y que su experiencia allí no ha sido para nada positiva en un equipo repleto de estrellas donde cada uno ha ido a lo suyo.

Messi sabe que posee el favor de la afición y que ahora le toca a él dar los pasos necesarios para encajar en un Barça donde hay un proyecto joven en ciernes. Xavi Hernández, con quien vivió sus mejores años, le conoce a la perfección y recomienda con los ojos cerrados el regreso del argentino. Con las cartas sobre la mesa, es el momento de que Leo mueva sus fichas y consiga que las piezas encajen. El Barça ya sabe que el PSG es un duro negociador y que no sólo vale con la voluntad del jugador como ocurrió con Neymar hace algunos años.