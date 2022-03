Leo Messi no termina de encontrar su mejor versión en el PSG y eso ha desatado las críticas de los medios franceses. La prensa ataca al argentino partido tras partido por su pobre rendimiento y eso está afectando al futbolista, que no logra digerir las críticas. Desde su entorno se multiplican para defenderle pese a que el ex del Barça sigue sin rendir a su mejor nivel.

A Leo Messi le está costando adaptarse al nuevo equipo, así lo reflejan los números. Lleva siete goles y 11 asistencias en 23 partidos, unos números bastante pobres para el siete veces ganador del Balón de Oro. A diferencia del Barça, el PSG cuenta con otras dos grandes estrellas mundiales como son Mbappé y Neymar, sobre todo el francés que está a mejor nivel y se ha convertido en el líder del equipo.

En Francia todavía están esperando la mejor versión del astro argentino, que entre lesiones y adaptación no termina de encajar en el estilo de juego de Pochettino. Además, las críticas de los medios franceses se han convertido en uno de los temas de conversación en el vestuario parisino. El PSG le trajo en verano gratis procedente del Barcelona, después de que no renovará por el cuadro azulgrana, pero no está rindiendo como se esperaba.

Según cuenta Le Parisien, un medio afín al PSG, Messi ha mostrado su asombro por las críticas a varios altos ejecutivos de la entidad. Los medios miran con lupa cada partido del 30 y cuando no tiene un buen día le llueven las críticas. Su llegada a París causó un gran revuelo, las calles de París se inundaron de gente, el Parque de los Príncipes se vino abajo para darle la bienvenida pero esa euforia se ha rebajado considerablemente puesto que, a día de hoy, la versión que se está viendo de Leo Messi en París dista mucho de la mostrada en los últimos años en el Barcelona.