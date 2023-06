Mercado de fichajes 2023 en directo | Última hora de los fichajes del Real Madrid hoy en vivo

En OKDIARIO podrás seguir en vivo y en directo la última hora del mercado de fichajes 2023. Este 16 de junio de 2023 se presenta frenético por la cantidad de operaciones que pueden hacerse oficial a lo largo del día. ¿Qué pasará con Kylian Mbappé y su contrato en el PSG? Sigue en directo las últimas noticias del mercado de fichajes de verano.

El extremo brasileño del Barcelona, Raphinha, ha confirmado en una entrevista concedida a Club del Deportista su intención de continuar en el club azulgrana de por vida. «Claro que voy a seguir en el Barcelona. La temporada que viene y la próxima, y la próxima, tengo muchos años de contrato y espero cumplir esos años y muchos otros.»

El club catalán ha anunciado la renovación de su portero, Juan Carlos, otro año más, hasta 2024. El guardameta comenzó la temporada siendo titular pero luego perdió el puesto en detrimento de Gazzaniga.

Xavi Hernández se ha fijado en Gio Lo Celso para reforzar el centro del campo del Barcelona. Según Mundo Deportivo, el argentino es el mediapunta que más gusta al técnico azulgrana aunque su fichaje no es una prioridad.

Joselu, héroe de España ante Italia, estaría muy cerca de firmar por el Real Madrid. El club blanco y el delantero están ultimando detalles para sellar la operación. Según Fabrizio Romano los términos personales están acordados desde hace 10 días y se espera que el acuerdo esté cerrado a principios de la próxima semana.

Real Madrid are completing final details in order to get Joselu deal done and sealed next week. Personal terms are already agreed since 10 days. ⚪️⏳ #RealMadrid

The expectation is to get the agreement signed at the beginning of next week. pic.twitter.com/5H9bzhPRWz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023