Monchi ya es historia en el Sevilla. El director deportivo abona su cláusula de rescisión de tres millones de euros y abandona la entidad, para poner rumbo al Aston Villa, que ya ha hecho oficial su contratación. Después de varias semanas en las que su figura ha quedado más que tocada de cara a la directiva del club, finalmente se ha llegado a un acuerdo para su salida. El club recibirá una compensación por la salida de uno de sus grandes activos en estos años y principal artífice de los éxitos de la entidad, que pone fin a 21 años al frente de la parcela deportiva en el conjunto sevillista.

En un comunicado, el club nervionense ha anunciado la salida de Monchi: «El hasta ahora director general deportivo del Sevilla FC, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, se ha desvinculado del club de Nervión, finalizando de esa manera su segunda etapa como responsable de la dirección deportiva nervionense, que comenzó en abril de 2019 tras su paso por la AS Roma».

Después de 17 años como director deportivo de forma consecutiva, Monchi abandonó el club en 2017, para enrolarse en la Roma. Su fama internacional tras la consecución de las primeras cinco Europa League del club le llevaron a afrontar una nueva etapa en su carrera. Duró temporada y media en Italia, para regresar en marzo de 2019 al conjunto sevillista y desde entonces han ganado las dos Europa League restantes.

Sin embargo, esta temporada ha sido más que convulsa en el Sevilla. Los malos resultados cosechados durante buena parte del curso, además de la pérdida de fichas del primer equipo en competición europea por la mala planificación en lo que respecta a los cupos obligatorios de jugadores nacionales, le llevaron a estar en la diana. El equipo remontó el vuelo con la llegada de Mendilibar, que no era del gusto de Monchi.

Aston Villa is delighted to announce the appointment of Ramón Rodriguez Verdejo ‘MONCHI’ as the Club’s new President of Football Operations.

