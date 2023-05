Mendilibar contesta a Mourinho: «La historia no gana y los piropos tampoco»

José Luis Mendilibar atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Puskás Aréna de Budapest a poco más de 24 horas de disputar la final de la Europa League frente a la Roma de José Mourinho, del que habló cariñosamente.

Elementos especiales del Sevilla

«Cuando yo llegué, el club ya había pasado eliminatorias, por lo que no es sólo mérito mío. La historia está ahí y no miente, el club ha sido el mejor equipo de la competición en estos 20 años. La gente no se conforma con hacer buenos partidos en liga y salvar la categoría, sino que te dicen que ahí está la Europa League. Hemos jugado bien las eliminatorias contra equipos difíciles. Mañana, con nuestras armas, estoy convencido de que podemos ganar».

Peso en una final

«Es un partido al que los dos hemos llegado con merecimiento. Seguro que para ambos será complicado, pero no sé que es lo que puede pesar más. Es mi primera final, a diferencia de mi club, del rival y de Mourinho. El presupuesto no cuenta tanto, sino que cuenta el partido, estar centrado y cometer el menor número de errores posible».

Sobre Mourinho

«Él tiene tantas canas como yo. Agradezco sus palabras hacia mí y el club. Estoy con él, la historia no gana y los piropos tampoco. Es el rival más difícil, por eso está en la final. No tenemos ventaja ni desventaja. El que menos errores cometa se llevará el gato al agua. Sabemos cómo vamos a jugar y cómo van a jugar ellos. Nuestra idea está clara y no la vamos a cambiar».

Futuro

«No me importa el futuro, firmé para dos meses y medio. Estoy tranquilo, vine del paro al Sevilla. El contrato termina el 30 de junio, pero el trabajo el domingo que viene. Lo primero es el partido de mañana, tratar de ganarlo, luego Anoeta y veremos qué sucede. No me preocupa en absoluto. No creo que el partido de mañana sea importante para mi futuro. Si un partido va a cambiar las cosas es como un gol en el minuto 90 que cambia la crónica de un cronista. Pues esto será parecido».

Arma de doble filo

«No pienso en salir o no como favorito. No le doy importancia. Imagino que en las apuestas alguno tendrá ventaja, pero eso no se va a traducir en el terreno de juego. Lo que trato es de que mis jugadores estén lo mejor posible y saquen lo mejor de ellos».

Once

«Si en el entrenamiento no pasa nada, tengo decidido el once. Le he dado vueltas a la cabeza, pero desde el último partido lo tengo claro».

Dormir

«Voy a dormir bien, además tengo sueño porque he madrugado. Al llegar a estos estadios te entra algo, pero es mejor sentir ese algo ahora que mañana, así sabes lo que hay. Creo que voy a dormir tranquilo».

Duelo competido

«Será diferente, Manchester no tuvo nada que ver con la Juve y no tendrá nada que ver con la Roma. Son tres equipos fuertes, pero diferentes. Con las mismas armas debemos ganar, ser tranquilos y que cualquier pérdida no nos haga daño. Si hacemos eso bien, tendremos opciones de ganar».

Partido más importante en su carrera

«Estoy disfrutando del fútbol desde que llegué a Sevilla. Espero terminar igual, disfrutando. Espero salir para ganar. Ahora, cada vez que salgo a un campo tengo la idea de ganar en la cabeza y eso no va a cambiar».