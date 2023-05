El pique viral de Suso y Mendilibar: «No he corrido nunca y no voy a correr ahora»

Mendilibar ha resucitado a un Sevilla que estaba casi muerto cuando llegó. Ahora, el equipo se encuentra más cerca de Europa que de la zona de descenso. Y eso gracias, en parte, al técnico vasco, aunque también a los jugadores. Sin embargo, no son todo risas y buen rollo en el conjunto hispalense también hay piques. Uno de los futbolistas más desequilibrantes de la plantilla como es Suso ha contestado a su entrenador después de que dijera en una rueda de prensa que si quería jugar más tendría que correr más de lo que lo hace ahora.

Esas palabras no han gustado nada al gaditano que no ha tardado en contestarle y mandarle un recado: «Nunca he corrido y tampoco voy a correr ahora». El futbolista del Sevilla dejó clara su postura respecto a las declaraciones del técnico. Es cierto que el estilo de juego del ex de Milan y Liverpool, entre otros, no encaja mucho con la idea del juego de Mendilibar. No obstante, se ha convertido en un futbolista importante para el cuadro hispalense.

«Dijo que si quería jugar por la derecha tenía que correr más. Hablamos y le dije que no me gustó porque, sinceramente, si te digo la verdad, yo nunca he corrido. Tampoco voy a correr ahora. Yo corro con la pelota. No puedo correr lo mismo que Fernando. Cada uno tiene sus características y sus condiciones y cada uno hace lo que hace dentro del campo. No me gustó lo que dijo Mendilibar pero hablé con él y está todo aclarado. Lo dijo para motivar. Es un muy buen hombre y está trabajando bien», comentó Suso en una entrevista en Onda Cero.

El futbolista gaditano también aprovechó para darle un palo a su anterior entrenador, Jorge Sampaoli: «Lo que yo viví antes no lo he vivido nunca en mi carrera. Han sido cosas tan particulares, tan raras… Dependes de los resultados y si sale bien, pues mira, pero por desgracia no salió bien. Lo de antes era algo muy raro. El fútbol es mucho más fácil. El tipo de entrenamiento, el sistema, la manera de jugar… Con los futbolistas que tenemos, no había que inventar mucho. Organizándonos y con las ideas básicas, con los jugadores que tenemos saldremos adelante».