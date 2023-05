José Luis Mendilibar fue preguntado en varias ocasiones por el asunto de la semana, el caso Vinicius, en su última rueda de prensa previa al encuentro del Sevilla ante el Elche. El técnico de Zaldibar mostró su rechazo absoluto a cualquier conducta racista que pueda tener lugar en los campos de fútbol y puso un ejemplo de lo que no se debe hacer, especialmente junto a niños pequeños.

«Gente para hacer el mal hay en todos lados. Creo que España como país no es racista ni nada por el estilo. El fútbol es como la sociedad. Hay parte de gente de la sociedad que piensa o dice eso, pero es la minoría. Como país no creo que seamos racistas ni nada. Hay intentar arreglarlo aunque no será fácil porque del fútbol opina todo el mundo. La solución no la sé, para eso están los que tienen que tomar soluciones. Para nada pienso que España sea un país racista», comenzó.

«No sé qué es lo que se puede hacer, energúmenos hay en todos lados y, por un energúmeno, tampoco va a pagar todo el mundo. Pero esto no es nuevo en el fútbol, desde hace muchos años nos insultan. Lo más triste que puedo ver en un campo es que un padre con un crío en brazos haga gestos de todo tipo. ¿Qué es lo que va a aprender ese niño? Y estamos acostumbrados a ver esas cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues no tengo ni idea, para eso están los encargados de eso, pero no es fácil la solución», ejemplificó Mendilibar.

«Son cosas que son difíciles de entender, pero en todas las redes sociales la gente que entra es para decir cosas no buenas. Casi todos los inventos están hechos para el bien de las personas y luego lo utilizamos horrible, de pena. ¿Qué quieres que ahora solucionemos un problema de estos cuando tenemos un montón? Fíjate las barbaridades que se dicen en las redes ¿quién lo soluciona? No es nada fácil», concluyó el técnico hispalense.