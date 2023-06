Jude Bellingham: «El Real Madrid es el más grande»

Jude Bellingham atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas como nuevo jugador del Real Madrid. El futbolista británico fue presentado junto a Florentino Pérez, y posteriormente atendió a la prensa en sus primeras palabras como madridista tras posar con su nuevo dorsal, el ‘5’ de Zidane.

Antes de la rueda de prensa, el primero que tomó la palabra fue Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del club: «Estamos muy contentos y agradecidos de contar con un gran jugador que ha elegido al Real Madrid. Muchas felicidades y bienvenido».

Día más importante de su vida

«Es un placer conoceros. Es el mayor club de la historia, y no hay muchos jugadores que tengan la oportunidad de jugar en club tan brillante. Estoy muy agradecido».

Premier League

«En primer lugar, el dinero no es tan importante. No pienso en ello. Nunca lo he hecho. Me encantó el sentimiento que desprendía el Madrid. Quería venir aquí rápido. El Real Madrid es el más grande».

Dorsal 5

«Me gustaría darle las gracias a Vallejo por darme el dorsal 5. He estado charlando con él. Estoy muy agradecido. Admiro mucho a Zidane. No intento ser con él, pero me inspira. En mi corazón sigue siendo el 22, pero ahora estoy encantado de tener este honor».

Ancelotti

«He hablado con Ancelotti. Es un entrenador increíble. Sus trofeos hablan por sí mismos. Es un orgullo que me quiera en su equipo».

Jugador británico en el Madrid

«Sobre Kane, es mi capitán. Me encanta como jugador y persona. Lo que pasará no lo sé. Es un momento muy especial para mis padres. Significa mucho llegar a este club. Gracias a mi familia se ha hecho este fichaje. Gracias al respeto del club, no han sido manipulados de ninguna manera».

Renunciar a la Premier

«Pienso que el respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario. He visto partidos durante mucho tiempo, he entendido los logros y eso le hace al Madrid muy atractivo. Es el mejor club del mundo».

Madurez

«Sé las exigencias del club. Tengo una gran responsabilidad. Cuando eres profesional y tienes 16 años, tienes que aprender mucho más rápido. Gracias a los entrenadores y la familia. Sé lo que es llevar esa responsabilidad a mis hombros».

Kroos y Modric

«Es una experiencia impagable. Son increíbles. Su experiencia y visión de juego. Intentaré aprender todo lo que puedo. Me pegaré a ellos en las primeras semanas. Tenemos un equipo extraordinario. Lo estoy deseando».

Zidane

«La camiseta ya es una gran responsabilidad. Es un jugador que me ha encantado muchísimo y que he valorado mucho. Para mí ha sido el mejor. Quiero estar al nivel del número».

Mbappé

«Es algo que no puedo comentar. Es de los mejores del mundo. Vamos a ver como está la situación. He visto lo que se comenta en internet. Todo no es verdad. Es un gran jugador y siempre queremos jugar con los mejores. Me encantaría jugar con él».

Forma de jugar

«Yo siempre he sido un gran aficionado de los partidos del Madrid. Es algo extraordinario verlos jugar. Es un equipo donde siempre quieres ir. La idea que tienen de juego es apasionante. No podía rechazar esta oportunidad».

Decisión de fichar

«El momento exacto es complicado. Vinieron a casa y no recuerdo cuando fue. Fue la clave. Siempre he admirado mucho a este club. La final contra el Liverpool en París estuve allí».

Manchester City vs Real Madrid

«Se merecen tener un título todos los años. No han conseguido la Liga ni la Champions. Pero quiero contribuir que todos los años se consigan éxitos».

Más de Zidane

«Son preguntas bastante sencillas durante la final de la Champions. No quise molestarle. No he estado mucho en contacto con él. Lo respeto mucho».

Momento más impactante

«Posiblemente, la sala con los trofeos. Las 14 Champions estaban allí. Tenía ganas de tocar alguna. Ha sido maravilloso».

Presión en Inglaterra

«Por supuesto. En la selección querían que volviese a Inglaterra. Pero quería salir de mi zona de confort. Era lo más fácil, volver. Pero la oportunidad del Madrid la tenía que aprovechar. Quería estar en el Madrid».

Más sobre la presión

«Las expectativas están en mi espalda. Han ido creciendo. Sé el nivel que tengo que dar. En el Mundial me pude foguear en esto. Quiero ganar aquí».

Selección de Inglaterra

«Voy a adquirir mucho jugando en España. La Premier es distinta. Los partidos son distintos, con otro estilo. Me han ayudado mis compañeros de la selección. Varios me han deseado suerte».

103 millones

«Depende del periódico que leamos. No me preocupa el precio. El objetivo es el mismo. Quiero ayudar a que el Madrid sea el mejor. No soy contador. Quiero jugar al fútbol».

Historia del Madrid

«La presión me ha seguido a todos los sitios. Las expectativas siempre han sido altas. Espero que me sirva la experiencia que tengo. Siempre estoy aprendiendo».

Primer momento

«Fue sorprendente cuando mi padre me dijo que el Madrid estaba interesado en mí. El corazón me dio un brinco».

Puntos fuertes

«Soy un mediocentro que puede hacer todo. Tengo un gran abanico de posibilidades».