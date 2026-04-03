Mircea Lucescu ha sufrido un infarto horas después de dimitir como seleccionador de Rumanía

Mircea Lucescu ha sufrido un infarto en el Hospital Universitario de Bucarest, donde se encontraba desde que sufrió un desvanecimiento durante la concentración de la selección de Rumanía. Los hechos han sucedido horas después de que el técnico dimitiera como seleccionador de su país.

Según el periódico rumano Libertatea, el entrenador de 80 años tenía previsto recibir el alta el viernes. «Esta mañana, el paciente sufrió un infarto agudo. Fue trasladado a urgencias y recibió inmediatamente la atención médica y terapéutica necesaria de acuerdo con los protocolos estándar. Su estado es actualmente estable y está siendo supervisado de cerca por especialistas», señaló en un comunicado el Hospital Universitario de Bucarest.

Lucescu ha permanecido en el hospital recibiendo tratamiento por una arritmia cardíaca grave desde que sufrió un desmayo durante un entrenamiento el domingo pasado. El incidente ocurrió durante la última sesión de entrenamiento antes de la salida del equipo para el partido del martes, en el que cayeron por 2-0 ante Eslovaquia.

El jueves, la Federación Rumana de Fútbol anunció en un comunicado que Lucescu había dimitido como seleccionador nacional. Su dimisión pone fin a su segunda etapa al frente de la selección nacional. Se espera que el exdelantero siga vinculado a la federación en otra función.