El mensaje de Piqué al Real Madrid tras ganar la Copa: «Los buenos siempre…»

«Al final, los buenos siempre ganan», ese fue el mensaje oportunista que lanzó Gerard Piqué en la noche del sábado tras consumarse el triunfo del Barcelona en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Mensaje que aguantó, como alude algún usuario en las redes sociales, durante mucho tiempo hasta que llegó el momento oportuno. No esperó mucho tiempo, tras el pitido final y la celebración breve, cuando el ex central culé publicó su mensaje ácido en alusión al título de los blaugrana.

El Barça se llevó el título de Copa del Rey tras un partido larguísimo y frenético que se resolvió en los últimos compases de la prórroga, con el gol final de Jules Koundé, con escaso margen de reacción para un Real Madrid que murió intentándolo. Las quinielas de la final eran claras para los culés, que llegaban en mejor forma, pero los blancos demostraron una vez más el porqué de su grandeza, que se crece ante la adversidad y regaló una de las finales más competidas y ajustadas que se recuerdan.

Al final, els bons sempre guanyen. — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 26, 2025

Gerard Piqué nos ha acostumbrado siempre a lanzar este tipo de mensajes cuando la historia tiene final feliz para el Barcelona, al revés, siempre guarda silencio. Durante toda su carrera se ha caracterizado por ser un agitador, desde su icónica ‘manita’ hasta un sinfín de declaraciones incendiarias contra los blancos. Ahora, desde la distancia, el ex central catalán sigue apareciendo para celebrar cuando vienen bien dadas para el Barça.

En X, donde publicó su mensaje, las interacciones no se hicieron esperar. «¿Cuántos años lleva en borradores este tweet?», le hacía referencia uno de los usuarios, por los años últimos años grises que viene atravesando el club culé. Otro le decía, en alusión a las Champions League, que «Sí, por eso unos tienen 15 y otros 5… te lo explico… 15 son 3 manitas, 5 solo 1…», muy al hilo de otro, que le respondía: «Por eso somos los mejores, porque hemos ganado más y mejor Gerardo. Disfruta un ratito».

La sobrada de Piqué viene muy al hilo también de uno de los protagonistas de la final de Copa del Rey entre Barcelona y Real Madrid, un Lamine Yamal que también se dejó llevar por la euforia y mostró su ganas de celebrar. «Si marcaban un gol no pasaba nada, si marcaban dos tampoco. Este año no pueden con nosotros y se ha demostrado», decía el canterano culé tras llevarse el título copero: «Las piernas pesan, pero el escudo pesa más. Se tenía que luchar hasta el final y hemos tenido la recompensa. Ha sido un partido en el que empezamos muy bien, pero luego ellos nos apretaron porque tienen jugadores de gran calidad. Hemos celebrado un poco, esta noche un poco más y luego a pensar en el Inter. Me alegro por todos los culés que han venido a Sevilla. Estoy muy contento del equipo y del club que tenemos. Ha sido una final en la que ha habido de todo».