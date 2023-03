El mensaje de Aston Martin que hace temblar a Red Bull

Aston Martin sigue en su particular estado de euforia pese a que desde dentro quieren mantener la calma. Lo mostrado en estas dos primeras carreras es la línea a seguir para la escudería británica, pero no se conforman y mandan un aviso a Red Bull para lo que viene próximamente. El Gran Premio de Australia se celebrará el primer fin de semana de abril y será ahí cuando Fernando Alonso tratará de seguir metiendo presión a la escudería energética y con posibles mejoras en su monoplaza. «Las piezas definitivamente vendrán», avisan los puestos de mando de la escudería.

Pero desde dentro del garaje, el máximo dirigente de Aston Martin es Mike Krack, y no ha dudado tras el nuevo podio de Alonso en Arabia Saudí bajar el famoso suflé, sino todo lo contrario: «La temporada es larga. No creo que Red Bull mantenga la distancia. Todavía tenemos dos grandes equipos detrás que harán todo lo posible para alcanzarlos. El espectador debe ser paciente y seguir viendo la Fórmula 1».

Tras estos dos primeros Grandes Premios de la temporada, Red Bull ha comenzado a una distancia sideral respecto a sus teóricos rivales, pero tanto Ferrari como Mercedes no han mostrado el rendimiento esperado. Un rendimiento que sí ha dado el Aston Martin y, en especial, Fernando Alonso, que se han erigido como la segunda escudería más potente de la parrilla. Por parte de los italianos, los teóricos aspirantes a arrebatarle el monopolio, no están dando el do de pecho y el nerviosismo se apodera de la escudería del Cavallino Rampante ante este inicio lleno de dudas.

En una entrevista para el medio Speed Week, el jefe de la escudería verde avisa con las nuevas llegadas de piezas para las próximas carreras: «Tenemos que considerar: qué haces, cuándo y dónde te encuentras con los costos. Si haces demasiados disparos directamente, no tendrás más después. Tienes que decidir dependiendo de dónde esté tu coche. Las piezas definitivamente vendrán».