Memphis se lo pone difícil al Barça: todo lo que pide para rescindir

Memphis Depay acepta la decisión del FC Barcelona de prescindir de él este próximo enero pero el delantero holandés, citado con Países Bajos para este Mundial de Qatar, no lo pondrá nada fácil. El futbolista entiende que no cuenta con él y la escasez de minutos que ha tenido hasta el momento, lesiones mediante, y ve con buenos ojos salir, pero lo hará bajo las condiciones que él decida, no bajo los términos que deseaban desde el club culé que le ponía la carta de libertad por delante.

Pero no, Memphis tiene sus propios planes a corto plazo y no va a aceptar la primera propuesta que le traiga el Barça. El holandés no se conforma con la carta de libertad y poder elegir destino este próximo enero con total tranquilidad. Sabe del deseo de los culés por reemplazarle por otro futbolista que encaje mejor en las demanda de Xavi Hernández y es por eso por lo que, de salir, quiere que el Barça le pague todo lo que le debe de aquí a final de temporada, lo que tiene actualmente firmado en el Camp Nou.

No sólo eso, Memphis también desea que para salir, antes tiene que tener a sus puertas un club que siga vivo en Champions League, uno de los 16 conjuntos que, a diferencia del Barça, sí lograron pasar de ronda y estar en los octavos de final del máximo torneo continental. Quiere que ese proyecto tenga también preparado para él un papel importante, que sea abanderado del mismo y que no se discuta su lugar como así ha sido en el Barcelona desde que Ronald Koeman abandonó el barco y dejó su sitio a Xavi.

Estas dos son las condiciones prioritarias de Memphis para dejar el Barça. Primero que le abonen lo que le resta de contrato para irse del club en enero, y segundo que tras su rescisión, le esté esperando un club de Champions que tenga un sitio especial guardado para él en el once. Precisamente fueron sus grandes pretensiones lo que llevaron este verano a que sus negociaciones se rompieran con la Juventus. Parecía todo encarrilado cuando un apretón más a las tuercas salariales propició que el club turinés decidiera romper las negociaciones.

De hecho, Memphis está dispuesto a agotar su tiempo en el Camp Nou y marcharse a final de temporada, cobrando lo que le resta de contrato y eligiendo destino a partir de verano. En el Barça, sin embargo, confían en que el futbolista pueda hacer un buen papel con Holanda en el Mundial de Qatar 2022, lo que dispare su valor y también el interés en él de alguno de los grandes que pretende el futbolista, logrando así desbloquear su salida.

Las próximas semanas se antojan claves para esclarecer su futuro mientras el Barça prepara todos los escenarios que puedan suceder de aquí a enero, cuando se abra el mercado de fichajes y la dirección deportiva intente cerrar alguna de las operaciones que tenía pensadas para mejorar lo que tiene entre manos Xavi de cara al segundo tramo de la temporada, más largo e importante que este primero.