Las mejores frases de Álvaro Benito sobre el Clásico tras su despido

Álvaro Benito volvía a comentar un partido del Real Madrid tras su cese como entrenador del Juvenil A por sus palabras en la Ser criticando a futbolistas como Casemiro. Además, el ex futbolista merengue se mostró contento por el cariño que ha recibido estos días tras su despido

La polémica acción entre Sergio Ramos y Leo Messi fue analizada por Álvaro Benito, que no reconoció que era un lance dudoso. “Muy justa. No sabría decir. En cámara lenta sí me parece tarjeta roja”, dijo el cantante de Pignoise.

Por otro lado, analizó el primer y único gol del Barcelona, que dio el triunfo al cuadro azulgrana. “Es el mismo gol que Varane hace en propia puerta en Copa. Sale Sergio Ramos para achicar y alguien le tiene que hacer la cobertura, pero ni Casemiro ni Varane se la hacen”, dijo Álvaro Benito en la Ser.

Por otro lado, también tuvo palabras de elogios para los jugadores pese a la derrota. “Ves el partido de Modric, ¿y qué le puedes reprochar?”, opinó antes de hablar sobre el mal estado de forma de Bale. “En contrapunto está Gareth. Primero tiene que querer destacar y agarrarse al puesto, pero hoy tampoco le hemos visto”, comentó.

El mayor elogio de Álvaro Benito llegó para Reguilón. “Tienen que jugar como él. Da gusto verle jugar. Se deja la vida el chaval. Yo me quedo satisfecho si los once jugadores juegan con esa pasión en el juego y las ganas de darle la vuelta al resultado”, opinó.