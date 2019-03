El Santiago Bernabéu ya no aguanta más a un Bale que volvió a estar lejos de su mejor nivel en el Clásico ante el Barcelona

Gareth Bale se llevó una de las grandes broncas del Santiago Bernabéu en el Clásico de Liga de que midió al Real Madrid y al Barcelona. Cuando Solari decidió sustituirle por Marco Asensio, el público madridista despidió al jugador galés un una gran pitada. Una vez más, no estuvo a la altura.

Solari apostó por él en el once inicial, pero su participación en el juego del equipo fue nula. No marcó la diferencia, no generó peligro y, una vez más, estuvo muy lejos de su nivel, lo que sacó de quicio a un Santiago Bernabéu que ya no aguanta más al de Cardiff.