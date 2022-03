La invasión de Rusia a Ucrania ha traído consecuencias en los deportistas rusos. La UEFA y la FIFA les han expulsado de las competiciones internacionales, la Euroliga ha hecho lo propio con los equipos rusos, la FINA les ha impedido participar bajo la bandera de su país… y así sucesivamente. Ahora, la Federación Ucraniana de Tenis asegura que Medvedev no debería participar en los tres Grand Slam que restan esta temporada.

El presidente de la Federación Ucraniana de Tenis, Seva Kewlysch, ha pedido a la Federación Internacional de Tenis que suspendan a los tenistas de Rusia y Bielorrusia y no compitan en sus torneos: «Medvedev no debería jugar en Roland Garros, Wimbledon y el US Open». El mandatario ucraniano se mostró muy contundente a la hora de hablar sobre la situación del nuevo número uno del mundo y reclama a la ITF que no le dejen participar en ninguno de sus torneos.

Medvedev ha ascendido a lo más alto del ranking ATP este lunes, pero Kewkysch no quiere ver a un tenista ruso como número uno del mundo y por eso lanzó esta petición. «Dejaremos que Medvedev juegue los torneos del ATP Tour pero los Grand Slam son torneos de la ITF. Si no puedes jugarlos, nunca serás el número uno. Les daría vergüenza que les expulsasen de una competición ahora».

Kewlysch solicita a la ITF que no dejen participar a los tenistas rusos en los Grand Slams ni en la Copa Davis ni en la Billie Jean King Cup, las principales competiciones por países en tenis. De hecho, Rusia es la vigente campeona de ambos campeonatos después de ganar la última edición tanto en masculino como en femenino.

Por el momento, la ATP ha suspendido el torneo que se iba a disputar en Moscú por la guerra entre Rusia y Ucrania pero no han tomado ninguna medida contra los tenistas rusos. Tanto Rublev como Medvedev se han mostrado en contra de lo que está sucediendo, es más, el primero, firmó la cámara tras ganar su último torneo con un mensaje que decía «no a la guerra por favor».