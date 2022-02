La invasión de Ucrania ha provocado que la FIFA y la UEFA tomen la decisión de expulsar a Rusia de toda competición internacional y europea tanto a nivel de selecciones como de clubes de forma indefinida. Una sanción dura y radical, que privará a la selección rusa ya no de estar presente en el próximo Mundial de Qatar 2022, si no de no tener siquiera opción de jugar la repesca, fijada para finales de marzo. No es la primera vez que las dos organizaciones toman una resolución así. Ya en 1992, en plena Guerra de los Balcanes, optaron por apartar a Yugoslavia, causante de aquel conflicto bélico, de toda competición. Es el precedente más cercano que tiene Rusia y al que se puede agarrar para saber cuánto tiempo estará sin competir.

Al contrario de lo que ha sucedido ahora, entonces fue la ONU quien decidió bloquear deportivamente al agresor y, en este caso, UEFA, FIFA e, incluso, el COI, no hicieron más que acatar lo decidido por aquel Consejo de Seguridad. Ahora, la capacidad de veto de Rusia ha impedido que desde Naciones Unidas se hayan impuesto sanciones, pero no que los organismos que rigen el deporte y el fútbol a nivel mundial y europeo tomen sus propias determinaciones respecto a la suspensión y expulsión de Rusia de cualquier competición.

Rusia estará hasta nueva orden fuera de cualquier competición que tenga que ver con la UEFA y con la FIFA. Esto supone que su selección no podrá disputar las eliminatorias de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, así como tampoco la clasificación para la Eurocopa sub-21, pero también que ninguno de sus equipos podrá participar en Champions League, Europa League y Conference League desde este mismo 28 de febrero.

El precedente más reciente al caso ruso es el de Yugoslavia en 1992. Entonces, se la expulsó de la Eurocopa que se jugaba ese mismo verano, a escasos 10 días de que comenzase. Un veto que se prolongó durante cuatro años. Ese mismo año comenzó la fase de clasificación para el Mundial de 1994 disputado en Estados Unidos y no estuvieron presentes, así como tampoco disputaron la de la Eurocopa de 1996 que se jugó en Inglaterra.

En este caso, los países resultantes del antiguo país –Croacia, Eslovenia y Macedonia– sí que estuvieron representadas por sus respectivas selecciones, pero no Serbia y Montenegro, que hasta 2003 compitieron bajo el nombre del extinto país. Al ser los desencadenantes del conflicto, la expulsión se les mantuvo.

Volvieron a competir, aún bajo el nombre de Yugoslavia, el 24 de abril de 1996. Casi cuatro años después de su expulsión, regresaban a la competición oficial, en la primera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Francia 1998, en un partido ante Islas Feroe en el que se impusieron por 3-1. Quedaron encuadrados en el grupo de España y lograron entrar en la fase final de la Copa del Mundo tras superar la repesca ante Hungría.