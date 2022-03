La Federación Internacional de Natación (FINA) también ha tomado medidas contra Rusia como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. La FINA ha emitido un comunicado en el que informa de que ningún atleta ruso ni bielorruso podrán participar en sus pruebas bajo la bandera de su país, sólo serán aceptados si se presentan como atletas o equipos neutrales.

«Hasta nuevo aviso, ningún atleta u oficial acuático de Rusia o Bielorrusia podrá participar bajo el nombre de Rusia o Bielorrusia. Los ciudadanos rusos o bielorrusos, ya sea individualmente o en equipos, deben ser aceptados solo como atletas neutrales o equipos neutrales», reza el comunicado. Además, prohiben el uso de «símbolos nacionales, colores, banderas e himnos de ambos países: «No se deben exhibir símbolos nacionales, colores, banderas o tocar himnos en eventos acuáticos internacionales que aún no forman parte de las respectivas sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) para Rusia».

The FINA Bureau has today made further decisions.

More info 👉https://t.co/X6kyJ1O1j8#NoWar pic.twitter.com/lMy5NmZZ0r

— FINA (@fina1908) March 1, 2022