El tenista ruso, Andrey Rublev, número 6 de la ATP, volvió a apelar a la paz tras conquistar el torneo de Dubai al imponerse en la final al checo Vesely (6-3, 6-4). «Ahora no se trata de tenis, no se trata de deporte, se trata de tener paz en todo el mundo», dijo el moscovita, de 24 años. Una semana antes, en plena tensión del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rublev disputó el torneo de dobles en Marsella formando pareja con el ucraniano Denys Molchanov y terminaron levantando el título.

Andrey Rublev ha sido muy claro al expresar su postura tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El tenista, segunda mejor raqueta rusa del circuito, firmó a la cámara el mensaje «Por favor, guerra no» tras sellar el billete a la final de Dubai, torneo que se encargaría de conquistar este domingo. Volvió a insistir con un mensaje abogando por la paz tras su triunfo. «Ahora no se trata de tenis, no se trata de deporte, se trata de tener paz en todo el mundo. Necesitamos apoyarnos entre todos», dijo el moscovita.

El tenista aparece este lunes en el sexto puesto del ranking tras ganar el torneo de Dubai y es su segundo título esta temporada, pues también se llevó el trofeo en Marsella la anterior semana. Ahí, en la ciudad francesa, salió triunfador por partida doble, pues también resultó vencedor en el cuadro de dobles. Una victoria especialmente significativa ya que Rublev decidió participar en el torneo con un tenista ucraniano, Denys Molchanov.

RUBLEV ON FIRE! Second victory of the day for Andrey Rublev 💪 The Russian wins the doubles trophy with partner Denys Molchanov after defeating Raven Klaasen & Ben McLachlan 4-6 7-5 10-7👏#O13Provence pic.twitter.com/W9EZdS4cwB

— Open 13 Provence (@Open13) February 20, 2022