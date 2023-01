El máximo rival del Al Nassr responde al fichaje de Cristiano ¡¡vendiendo camisetas de Messi!!

El fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr ha desatado la locura en Arabia Saudí y el máximo rival del nuevo equipo del astro luso ha respondido a su contratación con un campaña que se ha hecho viral. Y es que el Al Hilal vende desde hace unos días la camiseta de Leo Messi.

Cristiano Ronaldo llegó en la noche del lunes a Arabia Saudí para ser presentado este martes a las 17.00 horas con el Al Nassr y en el país árabe se ha desatado la locura después de un fichaje histórico. Por ello, el Al Hilal, máximo rival del equipo saudí, ha reaccionado con una táctica de marketing que ha funcionado a la perfección.

Aficionados del equipo rival del Al Nassr han subido a las redes sociales imágenes de la camiseta de su equipo con el nombre y mítico número 10 de la estrella argentina. No será en la liga de Arabia Saudí, pero los dos dominadores del fútbol mundial en los últimos años sí que podrían verse las caras en un amistoso el próximo 19 de enero entre el PSG y un combinado de estrellas de la liga del país.

Messi to Al-Hilal , who say no?? pic.twitter.com/hgC9rJ5p1m

