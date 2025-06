Mateo Joseph: «Si marco ante Inglaterra por supuesto que lo celebraré»

El pasado y presente de Mateo Joseph convergen este sábado en el City Arena de Trnava. Se enfrenta con España, su país, a Inglaterra, país en el que ha ascendido a la Premier League con el Leeds United. Un partido con un billete a las semifinales del campeonato en juego y en el que Mateo se reencontrará con tres jugadores, Love, Edwards y Scott, con los que compartió vestuario en el Mundial Sub-20 de 2023 antes de que decidiera dejar Inglaterra y jugar para España.

Preguntado por cómo ven desde dentro del fútbol inglés al fútbol español, Mateo Joseph respondió que «la gente tiene bastante respeto por el fútbol español. Nos ven como jugadores muy técnicos, que trabajamos mucho la táctica. Nos respetan bastante. Mañana lo veremos, será un buen partido. Trabajamos muy bien en España y con ganas de demostrarlo».

Sobre las diferencias entre esta Inglaterra y en la que él jugó hace dos años: «Diría que bastantes jugadores y que los jugadores ya son más maduros, juegan en ligas más importantes. Por lo demás, no creo que haya más diferencias».

Sobre el posible fin de ciclo, Jospeh señaló que «no pienso en esa posibilidad. Valoro mi recorrido. Lo primero, dar las gracias al cuerpo técnico que ha confiado en mí y lo segundo ha sido una experiencia muy buena. Muy contento de formar parte de esto porque he sido muy feliz y me ha servido mucho para mejorar deportivamente».

En cuanto a si le han vacilado mucho sus compañeros por haber jugado con Inglaterra, el futbolista del Leeds contestó: «No. Sí que me han preguntado que si lo metiese si lo celebraría y cosas así. Me han preguntado más a nivel individual de jugadores. Con lo que sé intentaré ayudar». Preguntado si celebraría el gol, Mateo Joseph lo dejó claro: «Por supuesto que lo celebraría».

En cuanto si ha hablado con Hesky, el delantero de la sub-21 explicó: «No, pero seguro que lo verá. Forma parte de mi familia. No he coincidido mucho con él, pero lo que hemos hablado ha sido de fútbol. Me siento afortunado de tener a alguien así en mi familia. Supongo que no querrá que ganemos mañana».