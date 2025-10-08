Mateu Alemany: «Los que me conocen ya saben lo exigente que soy»

«Los que me conocen ya saben lo exigente que soy, empezando por mí mismo», ha dicho hoy Mateu Alemany, nuevo director de fútbol del Atlético, en una entrevista concedida a los medios oficiales del club en la que ha enfatizado varias veces que «no me pongo límites». «Si estoy aquí es porque veo un proyecto con grandísimas posibilidades de competir a todos los niveles», ha añadido el ejecutivo mallorquín.

«Me siento feliz, emocionado y ilusionado, pero también responsabilizado porque venir a un club tan grande como éste es un reto enorme y quiero corresponder con mi trabajo y mi compromiso», ha afirmado Mateu Alemany, que ha explicado que «cuando salí del Barcelona tenía claro que mi siguiente paso iba a ser un club grande. Puse ahí el listón, quería un club que pudiera optar a todo y este proceso me ha llevado aquí. Está claro que el Atlético es un grande de Europa».

Alemany ha revelado que «tanto con Miguel Ángel [Gil] como con Carlos [Bucero] hemos estado hablando de la situación en la que estamos. Lo primero que percibí es que ellos creían que existía la necesidad de cubrir una serie de situaciones relacionadas con el mercado, y también me quedó clara la ambición que tenían con este proyecto, al que no le ponen límites. El objetivo es ganar, ganar y ganar».

El mallorquín ha recordado la figura de Luis Aragonés, que entrenó al Mallorca con él al frente del club en dos etapas diferentes: «Trabajé con Luis dos temporadas y fue para mí una enorme suerte poder estar con uno de los mejores entrenadores de la historia. Para mí era un genio del fútbol».

«Creo en la imprescindible aportación del fútbol base al primer equipo. Lo valoro mucho y voy a dedicar gran parte de mi actividad a promoverlo. El Atlético tiene la gran suerte de tener a Fernando al frente del Madrileño. Tengo unas fantásticas referencias de él como entrenador», dijo sobre la cantera rojiblanca.

Para finalizar, Alemany afirmó que «el Atlético ha mejorado en todos los aspectos. Tiene uno de los mejores estadios del mundo y en estos años con el Cholo ha conseguido grandes logros. Si estoy aquí es porque veo un proyecto con grandísimas posibilidades de competir a todos los niveles».