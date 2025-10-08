Alemany viene con mando en plazo: adiós a la era Bucero

Mateu Alemany viene con mando en plaza: adiós a la era de Carlos Bucero en el Atlético de Madrid. El nuevo director de fútbol rojiblanco llega con mando en plaza y ya planificará con Simeone el próximo mercado de invierno. De hecho, el técnico argentino ya le ha informado sobre las necesidades del equipo, que pasan sobre todo por el fichaje de un defensa central jerárquico, algo que se cansó de pedir sin éxito el pasado verano.

Bucero ha tenido dos mercados completos con barra libre, le han puesto a su disposición recursos de los que jamás disfrutó Andrea Berta, y salta a la vista que la planificación no ha sido la correcta. La plantilla está descompensada, y la mejor prueba de ello es que para Simeone no son titulares ni los dos laterales derechos ni los dos laterales izquierdos que tiene a sus órdenes. Antes prefiere a jugadores adaptados de otras posiciones, como son los casos de Marcos Llorente y David Hancko.

Quedan además en el debe del hasta ahora máximo responsable en materia de fichajes varias operaciones que le han dejado muy señalado, como los 38 millones de euros invertidos en los italianos Raspadori y Ruggeri o la renovación por tres temporadas del francés Lenglet porque ha sido incapaz de responder a la exigencia de Simeone de fichar un central dominante. Eso, sin hablar del caso Sorloth, un jugador por el que pagó casi 40 millones de euros, que nunca ha sido titular para su entrenador y que no ha podido colocar este verano pese a que esa era la intención del cuerpo técnico.

La era Bucero acaba pues con muchas más sombras que luces y arranca el mandato de Mateu Alemany que va a empezar a notarse ya el próximo mes de enero, en el que se esperan novedades en el equipo tanto en forma de entradas como sobre todo de salidas, con el defensa argentino Nahuel señalado en rojo, aunque cuando de verdad podrá desplegar todas sus artes será en verano. Ahí se prepara una revolución en la plantilla que va a afectar a alguno de los intocables y en la que el objetivo será, ante todo, maximizar los recursos de los que se dispone.