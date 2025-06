Masip contraataca y vuelve a provocar al presidente del Athletic: «Me sorprende que me tilde de ignorante»

Enric Masip ha echado más leña al fuego este viernes en la guerra total que existe actualmente entre el Barcelona y el Athletic. Este desencuentro comenzó cuando la mano derecha de Joan Laporta, tras el partido que cerró la temporada en San Mamés, criticó que Jon Uriarte, el presidente bilbaíno, no hubiera felicitado al mandatario azulgrana por la consecución del título.

La respuesta del Uriarte no se hizo esperar. Y es que el mandatario rojiblanco aseguró que sí que saludó a Laporta, pero que este no respondió. También aprovechó para cargar contra Masip por realizar dichas declaraciones públicamente y lo acusó de «ignorancia» institucional, señalando además que él tampoco fue felicitado por parte del Barça por la histórica clasificación del Athletic a la Champions League.

Ante la tensión palpable entre ambos clubes, Masip ha decidido romper su silencio a través de un vídeo de dos minutos y medio en una story en Instagram para volver a provocar a Uriarte y, de paso, «zanjar el tema». El asesor culé no se ha mordido la lengua y ha dado una versión extendida de lo ocurrido en el palco de San Mamés entre ambas directivas.

Masip no ha ocultado su indignación por las palabras en rueda de prensa de Uriarte: «Me sorprende que me tilde de ignorante. Llevo más de 40 años en el deporte profesional y sé de qué va esto». El asesor azulgrana ha querido también explicar la hora de llegada de la comitiva del Barça al palco de San Mamés, después de que el mandatario del Athletic asegurara que la directiva azulgrana se presentase muy tarde. «Llegamos a la hora que se nos citó. Estuvimos cinco minutos en los pasillos sin que nadie nos viniera a saludar»

Por otro lado, Masip ha continuado argumentado su punto de vista sobre el mal ambiente que, según él, vivió en el último Athletic-Barça en San Mamés: «Nunca dije que el pasillo que nos hicieron fuera improvisado. El silbido me pareció desproporcionado. Pienso que había demasiada tensión por lo que nos jugábamos. Me sorprende que me tilde de ignorante, que diga que no sé de qué va esto. Me sorprenden mucho estas felices cosas. merecidamente».