Márquez ya tiene el OK de los médicos para volver a MotoGP

Marc Márquez ya está listo para volver. El piloto español ha recibido este sábado el visto bueno de los médicos de MotoGP para volver a la competición, y estará en los tests de Misano (martes y miércoles) tal y como estaba previsto. La noticia ha sido comunicado por el equipo Repsol Honda esta tarde en sus redes sociales.

El piloto tenía una cita con el doctor Ángel Charte, el médico de MotoGP, para determinar si estaba listo para volver a subirse a la RC213V tres meses después de su cuarta y última operación en el brazo derecho el pasado 3 de junio. Marc ha presentado todas las pruebas realizadas en el Hospital Ruber Internacional de Madrid que mostraban la consolidación de su fractura de húmero en el brazo derecho.

Tras pasar una serie de pruebas en la clínica mobile de MotoGP, el ocho veces campeón del mundo ha recibido el OK de los médicos para volver a la competición. «¡Nos vemos el martes! Marc Márquez declarado apto por el equipo médico de MotoGP y personal del circuito», reza el comunicado del Repsol Honda en redes sociales.

See you Tuesday!@marcmarquez93 declared fit by the @MotoGP medical team and circuit staff.

