Marc Márquez última su recuperación después de pasar por el quirófano de la clínica Mayo de Rochester a principios de junio para volver a tratarse el húmero derecho. El ocho vences campeón del mundo dejó caer en Austria que podría volver a correr una carrera antes que finalice la temporada y en Honda ya hablan sobre la posible fecha de regreso del de Cervera.

Alberto Puig, cabeza visible del equipo japonés, habló sobre las opciones de Marc Márquez para el regreso y especuló con que podría estar en los próximos test que se celebren en Misano en la primera semana de septiembre (entre los días 6 y 7). De primeras, a finales de agosto Marc Márquez volverá a ser sometido a una revisión para ver como evoluciona de la última operación de su maltrecho húmero derecho.

«A ver. Creo que para la carrera no estará, pero si puede estar para el test, y aunque no sea para hacer 100 vueltas al día, pero que pueda hacer cuatro salidas para decir: ‘Oye, que sí; que no o que parece que tal’. Si no está en el test de Misano, uff, será más de lo mismo», afirmó Puig.

El de Honda también dejó claro que sería un problema que no estuviera en los test de cara a la temporada próxima que se celebrarán tras el GP de Italia del cuatro de septiembre. «Sería un problema que no estuviera para el test de Misano. Se han ido cumpliendo los términos y el médico nos dijo que el 25 de agosto le harían un TAC: ‘Si el hueso está bien, espabila’», comentó en declaraciones recogidas por DAZN.

No quieren ir a ciegas

«Llevamos mucho sin tenerle en los test y será complicado. En el de Valencia se hace lo que se dice desde Misano. Si no está iremos como hasta ahora, a ciegas. No es que los otros pilotos no entiendan la moto, pero el que realmente la entiende es el que ha ganado más veces con esa moto. Si él no está, no es una excusa, pero nos dificulta la labor», añadió.