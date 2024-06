Markel Zubizarreta dimite como responsable del fútbol femenino de la RFEF siete meses después

Markel Zubizarreta ha anunciado este viernes en una comparecencia ante los medios de comunicación su dimisión como responsable del fútbol femenino de la Real Federación Española de Fútbol, tan sólo siete meses después de asumir el cargo. «El motivo de la rueda de prensa anunciaros que esta semana acabará mi relación con la RFEF, ha sido una decisión difícil y tremendamente compleja. Es por una propuesta, a nivel de clubes y que es irrechazable. Con la responsabilidad que tengo, siendo padre de dos hijos y pareja de mi mujer, era imposible decir que no», comenzó.

«Han sido meses muy buenos, he conocido gente increíble, hemos realizado cambios que se irán viendo, venimos de hacer un comité de fútbol femenino en el que hemos elaborado una estrategia clara para este área. Estoy agradecido a Pedro Rocha –presidente de la RFEF–, a Alfredo (Gómez) –presidente de la Federación de Madrid– y Elvira (Andrés) –directora de gabinete de presidencia de la RFEF–, en todos los departamentos me he encontrado con profesionales de gran valía», valoró.

«El departamento de fútbol femenino está lleno de gente válida. Estoy segura de que queda en buenas manos. Dejo a Gonzalo Rodríguez –su número dos– aquí volando solo, creo que queda en las mejores manos el fútbol femenino español. Todo lo que viene será bueno», afirmó.

Markel Zubizarreta llegó a la Federación el pasado 23 de noviembre dentro de los cambios asumidos por el organismo para la mejora del fútbol femenino y avalado por su experiencia en el Barcelona, cuya dirección deportiva había dirigido durante seis años. Este viernes ha anunciado que dejará a partir de la semana que viene el puesto para aceptar una «propuesta irrechazable» de un club que encaja más a su «contexto familiar».

Zubizarreta descarta quedarse en España

«No va a ser en España, eso lo puedo confirmar, la voluntad de la RFEF ha sido máxima. Ha habido un contexto político, que vamos a decir que no ha ayudado del todo. Era complicado. Vengo de trabajar a cuatro o cinco años vista. Me he encontrado muy muy cómodo. En todos sitios hay cosas mejores y peores. No diría que en la RFEF haya habido cosas mejores o peores. A mí estar aquí me ha llevado a tener a mi familia en Barcelona, ir y venir. A nivel familiar el nuevo proyecto me tocará llevar mejor el proyecto de vida», explicó.

También habló de la vuelta de Patri Guijarro de cara a los Juegos Olímpicos de este verano y de la que faltaría de las rebeldes, Mapi León: «No es que yo resuelva cosas, es la RFEF. El problema era con la RFEF como tal y lo que se ha podido resolver era así. Son temas muy personales, reflexiones muy profundas, gente que ha dejado de participar en las mayores competiciones del mundo…»

«No tiene que haber timings de ningún tipo, desde mi figura, pues sí, intentar mediar, está claro que quedan cosas pendientes y espero que se puedan resolver. De alguna manera he podido facilitar que se resuelvan y en los que no, espero no haber puesto palos a las ruedas y que se resuelvan en el futuro», explicó.

Se va con los Juegos a la vuelta de la esquina

Sobre los Juegos añadió: «Hay algo que no se merece este equipo y es estar rodeado de ruido. Me sabe muy mal haber generado ruido, no sé hasta qué punto lo haré, pero espero que sea el mínimo. Me consta que están todas centradas en el devenir de la participación olímpica».