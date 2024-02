Marc Márquez supera sus expectativas con Ducati y ya está entre los mejores

Marc Márquez ha terminado la pretemporada por todo lo alto. El ocho veces campeón del mundo ha ido de menos a más hasta terminar con su mejor tiempo en el último de test en Lusail, el escenario de la primera carrera de la temporada en menos de un mes. Poco a poco, el de Cervera va entendiendo mejor la Ducati y en su último intento terminó cuarto a tres décimas del primero, Pecco Bagnaia, y como tercera mejor Desmosedici.

«No hay secreto. Durante toda la pretemporada estuve muy calmado, pero hoy era el día de aumentar el riesgo y atacar», aseguró el piloto de Gresini tras el último día de pretemporada. Márquez estuvo todo el día en la zona alta de la tabla y al final acabó muy cerca de las dos motos del Ducati Lenovo. Esta cuarta posición, en uno de los trazados que peor se le ha dado históricamente, demuestra que el español ya está listo para pelear con los mejores.

El 93 redujo las diferencias que tenía con respecto a la cabeza en Malasia y en el primer día en Qatar para colarse como la mejor Desmosedici GP23 y la tercera Ducati. Además, el ex de Honda se quedó a apenas 75 milésimas del tiempo de Aleix Espargaró, tercero. No obstante, el seis veces campeón de la categoría se mantiene cauto y reconoció que todavía no se ve preparado para luchar por el top-3: «Delante es cierto que te lo pasas mejor, pero de momento Pecco, Bastianini y Martín tienen un poquito más que el resto».

Hace un mes, Marc Márquez dijo que «si estoy aquí es porque me veo para luchar por top-5» y, al término de la pretemporada, ya está entre los cuatro mejores y muy cerca del podio. De momento, el leridano se ve para pelear por los puestos del cuarto al sexto en la primera carrera del año que se celebrará el próximo 10 de marzo en Qatar. Poco a poco, Marc, ha ido dando pasos y entendiendo mejor la Ducati hasta conseguir mejorar su tiempo del año pasado con la Honda en este trazado y rodar por debajo del récord marcado por Marini en el mes de noviembre.

Primer día al máximo

Según desveló el propio piloto, este martes fue el primer día que apretó al máximo, subió la intensidad encima de la moto y el tiempo salió, aunque también llegó su primera caída con la Ducati. «Ha sido el primer día en en el que he subido la intensidad encima de la moto, el primer día en el que he dicho: ‘si me caigo, me caigo’. Y de hecho ha llegado la primera caída, pero tocaba», comenzó diciendo.

«Era el último día de la pretemporada y tocaba subir este punto. En el simulacro de carrera me iba retando a mí mismo, porque hay puntos en los que mejorar, sobre todo respecto a Pecco, Bastianini y Martín, que son los que tengo de referencia en la misma fábrica. Veremos qué pasa en el GP, aunque aún estamos un poco lejos de estos tres o cuatro pilotos que están marcando la diferencia», agregó.

Lo cierto es que a pesar de que tiene que encontrar esas tres décimas que le sacan los tres de arriba (Pecco, Bastianini y Martín), Marc Márquez dio ese salto que le faltaba para acercarse a los de arriba y ya está entre los mejores. Acabó por delante, incluso, de su hermano Álex, del que dijo hace unos días que lo normal es que él acabe por delante suya en el GP de Qatar. El nuevo fichaje estrella de los de Borgo Panigale dio con la tecla que no encontraba en el time-attack y mandó un aviso a los rivales de que ya está aquí, listo para dar guerra como antaño.