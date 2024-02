Márquez se fija en Lorenzo para volver a ganar en Ducati

Marc Márquez ha ido de menos a más en el test de Sepang donde ha terminado con muy buenas sensaciones, siendo rápido y estando cerca de la cabeza. No obstante, el de Cervera se muestra muy cauto tras las expectativas generadas y se centrar en progresar poco a poco con la Ducati para ir mejorando y adaptarse a la nueva moto, como hizo Jorge Lorenzo. Al balear también le costó adaptarse a la Ducati y al final terminó ganando carreras con la Desmosedici.

Cuando le preguntaron por un objetivo real para este año, Marc Márquez respondió: «Es la progresión, intentar ir en progresión ascendente. Habrá momentos de bajón, difíciles y circuitos en los que me costará más. Un piloto de la calidad de Lorenzo, cuando saltó a Ducati no se adaptaba, no se adaptaba y luego empezó a ganar carreras. Veremos si soy capaz de acercarme cada vez más, porque estoy cerca, pero no al nivel de los de delante y lejos de lo que me gustaría, porque siempre se quiere más».

Respecto a las sensaciones con las que se marcha del test, el ilerdense comentó lo siguiente: «Hemos trabajado mucho estos tres días, paso a paso, lo que ha sido un punto fuerte, y sin entrar en pánico en ningún momento y sin ponerme nunca nervioso. Trabajé mucho en el box el primer y el segundo día viéndome 20º y 19º en la tabla de tiempos, pero seguía súper calmado y trataba de entender la moto y las cosas. En Valencia es verdad que fue un poco más fácil, pero ya esperaba que fuera más duro aquí porque éste es uno de los circuitos del calendario en el que más me cuesta, pero la progresión ha sido buena durante esta semana».

«Ayer el ritmo no era malo en la simulación que hice de carrera al sprint y lo más positivo de hoy es que he podido entender mejor cómo sacar provecho del neumático nuevo, con lo que he podido ser más rápido en el time attack con los dos neumáticos. Esto también es importante. Todavía estoy lejos de los pilotos de cabeza, porque medio segundo es mucho, pero no está mal. Aparte de esto, el otro simulacro que he hecho ha ido bien, y ahora tengo que entender otras cosas, como manejar mejor los tiempos de la temperatura del asfalto, pero lo más importante para mí es que las sensaciones son buenas», agregó el piloto de Gresini.

Mirada puesta en Qatar

Marc Márquez se puso el mono de trabajo en este último día donde practicó las carreras al sprint para seguir progresando con la Ducati: «El simulacro de carrera al sprint de esta tarde no estaba planeado, pero hemos decidido hacerlo para jugar con la moto, para cambiar líneas, para entender mejor el gas y ser más libre. Para eso necesitas vueltas. Estaba muy cansado, pero quería hacerlo aunque fuera más lento, porque es forma de mejorar. Si te mantienes en el box, nunca mejoras. Vueltas, vueltas y vueltas. He insistido e insistiré más en el futuro para mantener esta progresión, lo que no será fácil, y es clave ver cuántas vueltas necesito para estar a ese nivel, porque con la Honda, por ejemplo, en dos estaba siempre en el límite. Ahora necesito más tiempo para entenderlo».

Una vez terminadas las pruebas en Malasia, Márquez, tiene la mirada ya puesta en el siguiente test, que tendrá lugar en Qatar los días 19 y 20 de febrero: «Qatar será otro punto interesante para mí, porque ese es otro circuito en el que sólo he ganado una vez o nunca en MotoGP y en el que los neumáticos sufren un poco. Valencia me fue bien, pero es un circuito que me va bien, y la manera de entender cómo mejorar es en circuitos en los que sufro».

Márquez se va «satisfecho» de Sepang

El seis veces campeón de MotoGP reconoció que se marcha satisfecho de Malasia: «Estoy contento de cómo ha ido el test en general y de la progresión, que siempre ha ido de menos a más. El primer día nos costó. El segundo, un poco menos, porque empezábamos a tener ritmo, pero nos faltaba el time attack. Y hoy hemos conseguido mejorar ese time attack, pero no lo suficiente. Aún estamos lejos de los de delante, pero creo que es lo normal y la progresión natural. Ya veremos si llegamos o no, porque ellos también van muy rápido, pero por insistencia no va a ser. Ayer dimos muchas vueltas, con simulación de esprint, y hoy otra vez, y mejorando el time attack, pero aún lejos y con otro simulacro en el que entiendes más la moto y puedes hacer otras cosas. Poco a poco me he ido encontrando mejor y ahora a reflexionar, a digerir lo hecho estos tres días y en Qatar será otra prueba muy importante porque es otro circuito que me suele costar».

Marc Márquez dejó claro que se va con buen sabor de boca de Sepang: «Salgo satisfecho porque la progresión ha sido positiva y no me he estancado en ningún momento. No ha habido pasos atrás y se ha mejorado cada día. El primer día fue un poco caótico, por diferentes circunstancias que pasaron todas en un día. El segundo y tercero fue todo perfecto dentro del box y esto nos permitió trabajar. El ritmo empezó a ser mejor y hoy hemos podido mejorar el time attack. Veremos si podemos llegar al nivel de los cuatro de delante, que por el momento no lo estoy”.

«Para mí lo importante es que, si me hubiera creído las expectativas, hubiera entrado en pánico los primeros días. Tengo muy claro cuál es mi objetivo personal de este año y lo que estoy buscando, y quiero disfrutar en mi box y en la pista. Si estoy más arriba, mejor, claro, y si no, pues centrado en mi box y ya llegará alguna carrera en la que pueda estar más cerca», dijo sobre si este test puede activar de nuevo las expectativas generadas con su fichaje.

Por último, Marc Márquez explicó: «Margen no tiene ningún piloto y todos vamos al límite después de tres días. Sí es cierto que me siento rígido encima de la moto. No soy capaz de jugar bien con el cuerpo y esa ha sido una de las razones para hacer otro sprint por la tarde, aunque estuviera cansado. En el sprint de hoy me he cansado menos que en el de ayer, porque iba más suelto, con menos fallos y más constante. Ayer vi dónde necesitaba que me ayudara la moto y dónde tenía que cambiar yo mi estilo de pilotaje. Esto ayuda y el aprendizaje en un test te los puedes tomar con calma, ir poco a poco, pero en una carrera no. Ahí no se puede ir por parciales».