Marc Márquez nunca temió por la victoria: «He confiado en la tecnología»

Marc Márquez explicó que estuvo muy tranquilo en todo momento, sabía que estaba dentro de la presión establecida por Michelín para los neumáticos después de que le saltara el aviso por la baja presión de los neumáticos, y no temió que le quitaran el triunfo en Brno. El 93 tuvo que dejar pasar a Pedro Acosta a cinco vueltas del final, y cuando vio que ese número bajaba y ya estaba dentro de los parámetros, atacó al Tiburón de Mazarrón para conseguir su undécima victoria al sprint.

«¿De verdad lo tenías todo tan controlado? Sí. ¿No te has puesto nervioso? No. He confiado en la tecnología. Tenemos ahí un número que nos marca las vueltas que nos queda para estar dentro, he visto que no bajaba este número y por eso he decidido esperar, como hice en Tailandia. Aquí en la sprint solo tenías que estar dentro de la presión tres vueltas. Cuando me he puesto detrás de Acosta he visto que ese número empezaba a bajar, y cuando he visto el cero es cuando he atacado. Por eso estaba seguro de que estaba dentro. Me lo han confirmado ahora, pero ha sido una carrera diferente que hemos podido gestionar porque teníamos más velocidad, no por otra cosa», comenzó diciendo sobre los problemas con la presión del neumático.

Justo antes de dejar pasar a Acosta, Marc Márquez tiró con todo y les metió siete décimas a sus perseguidores. Tras la carrera, el líder de MotoGP reconoció que lo hizo para ver si subía la temperatura del neumático: «Justo. He empezado a pilotar al principio muy suave, iba por las líneas, sin forzar el tren delantero, que es donde llegan las caídas. Entonces he visto que la presión no terminaba de subir y, antes de tirar la toalla o esperar a los otros, he decidido hacer una vuelta rápida forzando mucho más en las frenadas. No ha sido suficiente y no me ha quedado otra que esperarlos en esa vuelta. Sabía que si subía la temperatura tenía ese margen de dos vueltas para atacar al que fuera delante, que no sabía quién venía. Está siendo un fin de semana que el asfalto va muy bien, es uno de los mejores que he probado, pero hace que el balance de la moto cambie mucho y parece que pilotes otro estilo de moto. Eso ayuda a que haya diferentes fabricantes delante. El pilotaje es muy raro, parece que vayas lento, pero el tiempo sale».

Por último, Márquez señaló en DAZN que las conclusiones «han sido buenas. Mañana volverá a estar todo un poco más apretado porque hoy ha sido como un viernes. La lluvia de ayer perjudica a todos, pero a mí me ayuda un poco porque soy capaz de adaptarme rápido a esas circunstancias, salir y ya estar en tiempos buenos. Mañana estará todo más apretado, pero el hecho de hacer hoy el sprint con la media trasera va a ayudar a que mañana vayamos todos con el mismo neumático y dependa de cada uno».