Así fue la caída de Marc Márquez que le privó de hacer la pole y el récord en Brno

Una caída privó a Marc Márquez de hacer la pole y el récord de la pista en Brno. El líder de MotoGP venía pulverizando el registro marcado por Francesco Bagnaia una vuelta antes cuando de repente, entrando en las curvas 13 y 14, se fue al suelo y dijo adiós a todas sus opciones de conseguir la primera plaza. Era su última oportunidad, el crono ya estaba a cero, venía en rojo en los tres primeros sectores y se cayó antes del último giro.

Era el único piloto que podía batir el registro de Bagnaia, venía mejorando en dos décimas el tiempo de su compañero de equipo. Pero de golpe y porrazo se esfumaron todas sus opciones tras irse al suelo en los últimos giros. Marc Márquez venía para pulverizar el récord de la pista y quedarse muy cerca de bajar al 1:51, lo que era una auténtica locura porque bajaba en dos segundos y medio su récord de 2016, pero la caída enterró todas sus opciones.

¡NO PUEDE SER! 🤯 Venía para destrozar el récord y llevarse la pole… Marc Márquez se va al suelo y saldrá 2º por detrás de Pecco Bagnaia#CzechGP 🇨🇿 #MotoGP pic.twitter.com/zB3vhklIaF — DAZN España (@DAZN_ES) July 19, 2025

Una caída de Johann Zarco justo delante despistó al español, que reconoció que al ver humo se le fue la mirada un segundo y eso le hizo perder la moto. El 93 entró demasiado rápido en la 13, se le cerró el tren delantero y se fue al suelo justo al lado del francés. Por suerte la caída fue limpia y el piloto de Ducati Lenovo no sufrió ningún daño. Este accidente dio la pole a Bagnaia, su primera de la temporada en MotoGP, y él saldrá desde la segunda posición.

«Sabía que venía muy bien porque lo veía en los sectores, pero el hecho de frenar tarde, al límite, y he visto de golpe humo delante, la vista se me ha ido un poco e iba demasiado rápido en la entrada y se me ha cerrado. Contento porque no esperaba estar segundo, pensaba que los otros habían mejorado mucho más», explicó Marc Márquez en DAZN sobre su caída.