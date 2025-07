Marc Márquez no pisa el freno: «Toca seguir con la misma intensidad»

Marc Márquez pasó el rodillo en Sachsenring y volvió a ganar en su jardín cuatro años después. Su pleno en Alemania le permite ampliar la ventaja con Álex, segundo en la general, hasta los 83 puntos de diferencia y 147 con el tercero, Pecco Bagnaia. No obstante, el ocho veces campeón del mundo no se fía de sus rivales y aseguró que no a soltar el acelerador ni un segundo, «toca seguir con la misma intensidad».

«Evidentemente, como mejor trabajo es con intensidad. Siempre ha sido así en mi carrera deportiva. Cuando he cometido los errores, ha sido el 80% de los casos por exceso de relajación. Estamos en el ecuador de la temporada y han pasado muchas cosas; pueden pasar al revés. Siempre intento ser optimista, pero en este caso me gusta ser un poco pesimista y ponerme en el lado peor, para de esta manera estar un poco más atento. Pero toca seguir con la misma intensidad. Los otros dos rivales por el título no fallan y uno de ellos estando lesionado sigue ahí. Álex está haciendo una grandísima temporada», señaló.

Sobre las numerosas caídas en esa curva uno, Marc Márquez reconoció que eso le mantuvo alerta: «Las caídas era lo que me daba ese puntito de alerta y ese toque de atención para mantener la concentración, aunque era difícil. Muchas vueltas variaba casi medio segundo, porque a la que ralentizaba no era capaz de graduar cómo pilotar, así que lo que intentaba era imponer mi ritmo. Tenía ese margen en la curva uno frenando, que es donde han llegado casi todas las caídas. Pero bien, ha sido una carrera buena, en la que fluía todo. He empezado y ya me he encontrado bien, y qué mejor manera para celebrar los 200 Grandes Premios».

Precisamente, por esos 200 Grandes Premios, en DAZN le dieron un pastel para que soplara unas velas y el 93 aprovechó para dedicarle la victoria número 69 en MotoGP a Borja Gómez, fallecido el 3 de julio durante un entrenamiento en Magny Cours. «Voy a soplar estas velas pensando en Borja Gómez, que nos dejó el fin de semana pasado. Esta carrera va por la familia y amigos de Borja Gómez», dijo el español en la citada plataforma. En última instancia, Marc Márquez concluyó que «no llegaré a otros 200 Grandes Premios. Pero sobre todo, que los que vengan sean con la misma ilusión y la misma pasión. Es difícil seguir con los resultados, pero intentaremos pasarlo bien».