Marc Márquez se lleva la pole bajo la lluvia de Sachsenring por delante de Zarco

Marc Márquez se ha llevado la pole en el GP de Alemania de MotoGP con un tiempo de 1:27.811. El ‘jardinero’ manda en su jardín de Sachsenring incluso en agua. Da igual las condiciones de la pista, este trazado es territorio 93 y lo volvió a demostrar. El español se impuso a Johann Zarco, segundo, en una Q2 marcada por la lluvia y con una pista que cada vez tenía más agua. Marco Bezzecchi completa la primera línea con la Aprilia.

Maverick Viñales y Johann Zarco se metieron en la Q2 procedentes de la Q1. El de KTM y el del LCR Honda no dieron opción a sus rivales. Ambos coparon las dos primeras posiciones durante gran parte de una sesión marcada por la lluvia. El piloto español se colocó en cabeza cerca del final, pero el francés, como ya demostró en Francia, es un auténtico especialista en estas condiciones y le batió por dos décimas en su última vuelta lanzada. Fermín Aldeguer, por su parte, acabó cuarto y saldrá decimocuarto.

A su salida en la Q2, Maverick sufrió una caída en la vuelta de calentamiento y ya no volvió a salir. El piloto de KTM fue trasladado al hospital local para ser examinado de su hombro. Eso hizo que algunos pilotos como Álex Márquez decidieran bajarse de la moto y aplazar su salida unos minutos para escoger bien el neumático, porque la pista estaba delicada. Pecco Bagnaia, por su parte, optó por volver al box tras la vuelta de calentamiento.

El primer tiempo lo marca Márquez con 1:31.619, pero Binder le batió con 1:31.4. Pero esa primera vuelta sirvió de toma de contacto porque luego los tiempos bajaron más de un segundo. Binder fue el primero en bajar del 1:30.0. Pero Marc todavía tenía algo que decir y volvió a bajar en más de un segundo el registro de Morbidelli, el mejor hasta ese momento, para fijar la pole en 1:28.730 de forma momentánea. Un tiempo que volvería a batir en su siguiente giro.

A pesar del susto en la 11, el 93 mejoró en casi medio segundo su tiempo. La pista estaba cada vez peor. Aunque la intensidad de la lluvia se mantenía igual que en la Q1, cada vez había más agua en la pista y eso lo complicaba. El líder del campeonato era el único capaz de mejorar sus tiempos y la distancia con el segundo, Zarco, era de casi un segundo a falta de cinco minutos para el final de la sesión (1:28.083).

Bezzecchi, que venía por detrás de Zarco, se colocaba segundo a medio segundo de la primera posición que ostentaba Marc Márquez. Por su parte, Pedro Acosta se colocaba cuarto, aunque Morbidelli le sacaría de ahí y le bajaría a la quinta plaza. La pole iba a estar entre Zarco y Márquez. Los dos especialistas en lluvia venían en casco rojo en la última vuelta lanzada. Ambos apretaron y arriesgaron en busca del primer puesto.

A fierce battle for pole position in the rain ended with @marcmarquez93 ahead of @JohannZarco1 and Marco Bezzecchi 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/eZEXa3v9mn

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2025