Marc Márquez empieza mandando en su jardín de Sachsenring

Marc Márquez ha vuelto a demostrar por qué Sachsenring es su jardín. El líder del Mundial de MotoGP no dio pie a la sorpresa desde el primer minuto del FP1 del GP de Alemania. Salió directo a dominar y a marcar él los tiempos. Ya se vio en Aragón que lo de la presión no va con él y aquí lo quiere volver a demostrar. De momento, en el primer entrenamiento libre, el de Cervera ha firmado el mejor crono a lomos de la Ducati.

Con un tiempo de 1:20.372, Marc Márquez dominó casi desde el principio la primera tanda libre en el circuito sajón, con una ventaja inicial de más de seis décimas de segundo respecto al más próximo de sus rivales, si bien al final el australiano Jack Miller con la Yamaha se quedó a una décima de segundo.

La tanda libre de MotoGP comenzó con muchas novedades, las más relevantes negativas, por las ausencias del italiano Enea Bastianini de KTM, con una inflamación del apéndice que le mantuvo hospitalizado, por lo que su presencia durante el fin de semana es dudosa; y la del tailandés Somkiat Chantra, que se lesionó una rodilla entrenándose con el motocross y será baja tanto en Alemania como en la República Checa.

En el polo opuesto y positivo, estuvo el regreso del italiano Luca Marini, tras su grave caída durante unos entrenamientos para las Ocho horas de Suzuka en Japón, aunque el propio piloto reconoció que será duro e incómodo su regreso, pues aún siente bastantes dolores en «muchas partes del cuerpo».

Como no podía ser de otra manera, el primer líder claro ya fue el ‘jardinero’ de Sachsenring, Marc Márquez, que rodó en 1:20.372, por delante del francés Fabio Quartararo, quien precisamente logró en Sachsenring en 2022 su última victoria en la categoría, y de su compañero de equipo, el italiano Pecco Bagnaia. El piloto francés se quedó a más de seis décimas de segundo, con Bagnaia ya a siete décimas de su compañero de equipo y líder del campeonato.

It’s @marcmarquez93 who tops #MotoGP FP1 ahead of a Yamaha, an Aprilia, a Honda and a KTM 🙌#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/iXKmU55WuJ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2025