Mapi León y Dani Alves fueron elegidos por el Barcelona como imagen contra el acoso

En medio de todo el huracán con Mapi León por su agresión sexual a Daniela Caracas, las redes hablando y mucho de todo lo sucedido en torno a la jugadora del Barcelona. Lo último en hacer viral no sólo relaciona a Mapi León, sino también a otro ex jugador culé, Dani Alves, en libertad condicional desde el pasado marzo tras ser condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual, ambos protagonistas hace unos años de un vídeo contra el acoso, concretamente contra la LGTBIfobia.

Hay que remontarse a mayo de 2022, fecha en la que el Barcelona lanzó a través de sus redes sociales una campaña con el hashtag #stopLGTBIfobia. Para éste usaron a dos jugadores del primer equipo culé, tanto el masculino como el femenino, en este caso a Mapi León y Dani Alves, una acusada de agresión sexual ahora y otro condenado por violación. Menuda puntería.

«Les diría que al final que no están solas. Somos muchas del colectivo que peleamos cada día», argumenta Mapi León en el vídeo contra la LGTBIfobia, afirmando que prefiere «vivir la vida tal y como soy» y asegurando que «no entiendo cuál es el problema de no aceptar a los demás. Yo no me meto con nadie porque sea diferente a mí. Que todo el mundo acepte a todos tal y como somos».

Mapi León, ahora en el centro de la diana por sus tocamientos sobre Daniela Caracas en el derbi catalán entre el Barça y el Espanyol, y una frase lanzaba e interpretada como»¿tienes picha?», denigrante para la jugadora perica, concluía en el vídeo sus comentarios afirmando que «es maravilloso que yo en el Barcelona pueda dar este tipo de mensajes a todas las personas y seguidores».

El colmo del vídeo, de esos que envejece muy muy mal, es la aparición también de Dani Alves en el mismo. El brasileño fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel al ser declarado culpable de un delito de agresión sexual por la Audiencia Provincial de Barcelona por los hechos acontecidos en los baños de la discoteca Sutton el 30 de diciembre de 2022. En la actualidad, tras el pago de un millón de euros de fianza, Alves se encuentra en libertad vigilada: debe presentarse semanalmente en la Audiencia de Barcelona y tiene retenidos sus pasaportes.

«Vivimos en un mundo en el que tenemos que practicar un poco más de respeto, practicar el amor. El deporte es para todo el mundo, la sociedad está para todo el mundo pero debemos practicar más el respeto entre nosotros», decía Dani Alves en el vídeo que aún se puede ver en las redes sociales del FC Barcelona femenino, donde cerraba su intervención así: «Es el mensaje, que ellos sean lo que ellos quieran pero que ellos sean felices. Sobre todo consigo mismos».