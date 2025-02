El Espanyol no cede y acusa a Mapi León de mentir en su comunicado: «Daniela Caracas está en shock»

El derbi catalán entre el Espanyol y el Barcelona femenino sigue dando mucho de que hablar tras la agresión sexual protagonizada por la culé Mapi León a la perica Daniela Caracas. La futbolista del Espanyol denunció haber sufrido un tocamiento no consentido por parte de la jugadora azulgrana, lo que ha provocado una dura respuesta del club perico, que ha puesto el caso en manos de sus servicios jurídicos.

Tras el duro comunicado del Espanyol, ha sido ahora Dolors Ribalta, directiva responsable del fútbol femenino del Espanyol, la que ha salido en defensa de Daniela Caracas, asegurando que el tocamiento de Mapi León «es una imagen clarísima» y que «no hay más ciego que el que no quiere ver, somos las víctimas», así como que su jugadora «se sintió vulnerada».

Según Ribalta, Caracas sigue muy afectada por lo ocurrido. «Caracas se encuentra aún en shock», explica y afirma que ha pasado «un día complicado» y ha preferido no hacer declaraciones. La jugadora, además, ha recibido una oleada de insultos en redes sociales tras la difusión del vídeo que muestra la acción.

En declaraciones al programa El Larguero de la Cadena SER, Ribalta insistió en que el club blanquiazul no permitirá que el incidente quede en el olvido y que estudian emprender acciones legales. De hecho, el Espanyol ha emitido un comunicado en el que expresa su «total descontento y condena» ante un acto que consideran inaceptable. En el escrito, el club recalca que Caracas no reaccionó en el momento del suceso porque estaba impactada y porque no quería perjudicar a su equipo con una sanción disciplinaria.

El club perico está valorando la posibilidad de denunciar el caso ante el Comité de Disciplina de la RFEF para que se tomen medidas deportivas. Asimismo, la entidad ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de Daniela Caracas por si decide emprender acciones legales por su cuenta.

La versión de Mapi León

Por su parte, Mapi León ha roto su silencio con un comunicado difundido por el propio Barcelona, en el que niega cualquier tipo de agresión y defiende que se trató de una jugada sin intencionalidad. «En ningún momento vulneré, ni tuve la intención de vulnerar la intimidad de mi compañera de profesión Daniela Caracas. En las imágenes se aprecia que es un lance del juego en el que ella me choca intencionadamente y yo le toco la pierna», explica la jugadora del Barça.

La defensa azulgrana rechaza tajantemente que hubiera un tocamiento de carácter inapropiado y sostiene que se ha generado una polémica innecesaria en torno a su nombre. «No hay ningún tocamiento de zona íntima ni mucho menos intención de ello», insiste León en el comunicado.

No obstante, las imágenes captadas por TV3 han avivado el debate, ya que se aprecia un contacto en la zona íntima de la futbolista del Espanyol. Además, en las redes sociales se ha viralizado la posibilidad de que las palabras que afirma Mapi León a Caracas en el momento del tocamiento sería: «¿Tienes picha?». Algo que descarta la jugadora del Barcelona, que asegura decir: «¿Qué te pasa?».