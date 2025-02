El Barça borra un tuit donde se mofaba de la agresión sexual de Mapi León

Mapi León se ha hecho viral por una presunta agresión sexual a Daniela Caracas en el derbi. El Barcelona ha tenido que borrar un tuit que colgó mofándose de lo sucedido tras filtrarse el vídeo de su jugadora tocando las partes íntimas de la defensa del Espanyol sin su consentimiento, mientras le pregunta «¿tienes picha?».

El club azulgrana puso el mensaje horas después de que se difundiera el vídeo por las redes. En el mismo se puede ver a Mapi León en una imagen durante el partido con los dos dedos hacia arriba, mismo emoji que cuelga el Barça para acompañar la fotografía. Cabe recordar que el conjunto azulgrana superó por 0-2 al cuadro perico en el derbi catalán de la Liga F.

Esa era la contestación del líder al vídeo que se ha hecho viral de Mapi León tocando las partes íntimas de Daniela Caracas, futbolista del Espanyol. Los hechos tuvieron lugar durante una acción a balón parado de la primera mitad. Caracas defendía a la ex internacional española, que antes de ponerse el balón en juego le tocó sus partes íntimas a la jugadora perica sin su consentimiento y le dice: Le toca sus partes y le dice: «¿Tienes picha? No creo, ¿no? No puede ser…».

Desde el Barcelona se tomaron a risa la presunta agresión sexual de la futbolista maña, de ahí el tuit. El mensaje se hizo viral en cuestión de segundos y recibieron numerosas críticas. Después de eso, el club se vio obligado a borrar el mensaje tras ver el revuelo que se había generado debido a la gravedad de lo que había hecho Mapi León.

El Espanyol no descarta denunciar a Mapi León

El Espanyol sacó un duro comunicado condenando la presunta agresión sexual de Mapi León a su futbolista y ha afirmado que han puesto «a disposición» de Daniela Caracas «los servicios jurídicos del club por si desea emprender acciones legales». En el comunicado emitido por el conjunto barcelonés, son muy claros respecto a lo sucedido y abren la puerta a que su jugadora denuncie a la central del Barcelona por tocarle sus genitales durante el partido que enfrentó a ambos conjuntos el domingo. Tienen claro que «vulnera su intimidad» y están dispuestos a apoyar hasta el final a su jugadora.

No hay que olvidar que la siempre polémica Mapi León fue una de las jugadoras que pidió no ser convocada a la selección hasta que cambiasen las cosas en la RFEF. Además, fue una de las que más se posicionó públicamente con Jenni Hermoso y cargó contra Luis Rubiales por el beso del ex presidente a la jugadora tras la final del Mundial 2023.

«Las imágenes hablan por sí solas», dijo la defensora del Barcelona. El caso Rubiales está acusado de delitos de agresión sexual y coacciones por el beso a Hermoso. Un año y medio después de aquel tuit, Mapi León ha cometido una presunta agresión sexual sobre una compañera al tocar sus partes íntimas sin su consentimiento.