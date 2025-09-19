El Mallorca necesita ganar para evitar el peor comienzo en Primera de su historia, algo que será realidad el domingo en caso de empate o derrota. Sólo en una ocasión, en las 32 temporadas precedentes en las que ha militado en la máxima categoría, superó la quinta jornada sin haber conseguido ganar: fue en el curso 83-84, en la que sumó su primera victoria…en la jornada 16 ante la Real Sociedad. Lógicamente aquel equipo, que sólo consiguió tres triunfos en toda la Liga, acabó bajando a Segunda División.

Evidentemente no tiene por qué repetirse ahora la misma historia, pero lo cierto es que se están estableciendo unos peligrosos paralelismos, sólo que en aquella temporada al paso por la jornada quinta el equipo que dirigía Koldo Aguirre -entrenador vasco, como Jagoba Arrasate- ya había sumado tres empates ante Zaragoza, Osasuna y Sevilla. De ahí que el domingo a los bermellones sólo les valga la victoria para superar el registro de la 83-84.

Arrasate, consciente de la tremenda importancia del partido ante el Atlético, está meditando introducir cambios en la alineación e incluso en el sistema y abandonar la fórmula de tres centrales para volver al 4-4-2, aunque aún no tiene tomada una decisión y seguramente se la guardará hasta ultimísima hora. Parece segura la vuelta al once inicial de Samú Costa para dotar de mayor agresividad y poder de recuperación al medio campo, pero no será la única modificación con respecto al equipo que jugó el lunes en el RCD Stadium. Asano, por ejemplo, tiene muchas posibilidades de ser titular.

El Atlético lleva dos victorias consecutivas en Son Moix por el mismo resultado, 0-1, pero en ambos casos tuvo mucha fortuna en la recta final de los partidos ya que los bermellones dispusieron de ocasiones sobradas para lograr el empate. Los rojiblancos aún no han ganado fuera de casa esta temporada, de igual forma que los de Arrasate tampoco lo han hecho en su estadio.