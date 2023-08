Luto en la NFL: muere a los 28 años de forma trágica Alex Collins

El ex jugador de los Seattle Seahawks y los Baltimore Ravens, Alex Collins, falleció el pasado domingo a la edad de 28 años tras sufrir un trágico accidente de moto después de que una camioneta se cruzase en su camino. La NFL está de luto.

Collins sufrió el trágico accidente en Lauderdale Lakes, en Florida. Todo apunta a que el jugador de fútbol americano chocó con una camioneta que se le cruzó y falleció tras al impacto. Aún así, el accidente está siendo investigado por la oficina del sheriff del Condado de Broward.

«Con gran pesar, lamentamos el fallecimiento de Alex Collins. Alex siempre será recordado por la luz y el amor que trajo a tantas personas en su vida», anunciaron los Baltimore Ravens sobre el jugador que cumpliría 29 años el próximo 26 de agosto.

«Fue un placer estar cerca de Alex, alguien cuya luz brillaba intensamente. Siempre lo recordaré por ser un gran compañero de equipo que tenía un espíritu edificante que impactó a todos los que conoció», afirmó también el entrenador de los Ravens.

«Con todo nuestro pesar anunciamos la muerte de nuestro querido Alex Collins esta mañana. Alex era muy apreciado por su familia, amigos y los aficionados de todo el mundo. Todos los que le conocían pueden dar fe de su determinación y de su personalidad. Os pedimos que mantengáis vuestros pensamientos y oraciones para la familia durante estos momentos difíciles. Os pedimos también la máxima privacidad para respetar el dolor. Os daremos detalles sobre el funeral tan pronto como sea posible», afirmaron los Seattle Seahawks.

With heavy hearts, we mourn the passing of Alex Collins. pic.twitter.com/IDywUZ8m73

— Baltimore Ravens (@Ravens) August 15, 2023