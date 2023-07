El escalofriante mensaje de la novia del jugador de la NFL que murió trágicamente ahogado

La NFL sigue de luto después de que hace una semana se confirmara la muerte de Ryan Mallett, ex de los New England Patriots, Houston Texans y Baltimore Ravens. El que fuera suplente de Tom Brady falleció ahogado a los 35 años en una playa de Florida cuando disfrutaba de las vacaciones con su mujer, Madison Carter, que ha roto su silencio para publicar un desgarrador testimonio en sus redes.

«Oré por ti durante 27 años y finalmente nos encontramos. Confío en que Dios tiene un plan para todo, pero no creo que alguna vez entienda por qué sucedió esto. Lamento mucho no haber podido salvarte, y espero que sepas cuánto lo intenté», comenzó la joven, que está devastada: «Estábamos planeando nuestro futuro. Apenas estábamos comenzando. Estoy segura de que algunos piensan que estamos locos por quererno de la forma en que nos quisimos en tan poco tiempo. Yo también pensé que estábamos locos al principio. Pero me ayudaste a entender que cuando dos almas se conectan como lo hicieron las nuestras, el amor no tiene una línea de tiempo establecida».

Madison, estudiante de medicina en Arkansas, está hundida pero ha querido publicar unas palabras para Ryan Mallett una semana después de su trágica muerte: «No sé cómo superaré esto. Pero me siento muy honrada de amarte y ser amada por ti. Cambiaste mi vida, y estaré eternamente agradecida por ese tiempo,Te amo, Ryan. Por favor, cuídanos. No puedo esperar a verte de nuevo».