Luis Suárez entonó el canto del cisne esta pasada madrugada en Montevideo. Su gol, que dio la victoria a la selección celeste ante Chile, fue con casi toda seguridad el último que celebra en territorio uruguayo en partido oficial, ya que aunque no lo ha hecho aún oficial lo más probable es que se retire de la selección tras el Mundial de Qatar. El delantero del Atlético de Madrid se convirtió además en el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas mundialistas, aventajando a su amigo Leo Messi.

Suárez no pudo haber elegido mejor escenario para completar su hazaña. El Centenario de Montevideo, sede de la primera final mundialista entre Uruguay y Argentina en 1930, es el único estadio declarado Monumento Histórico del Fútbol Mundial. Ni siquiera Maracaná goza de esta distinción, concedida por la FIFA en 1983. El pistolero fue consciente del momento que estaba viviendo y celebró con profusión su gol -que fue de chilena, de una factura magnífica- y la victoria charrúa, sabedor de que posiblemente era la última vez que pisaba el Centenario en partido oficial.

Luis Suárez, de 35 años, es el máximo goleador de la historia de la selección uruguaya, con 67 goles, así como el segundo jugador con más presencias, 132, superado tan sólo por el central Diego Godín, que suma 157, 25 más. Godín ya ha anunciado oficialmente que se retirará de la selección tras el Mundial de Qatar, que se disputará entre finales de noviembre y las tres primeras semanas de diciembre.

Suárez y Giménez -que no jugó un solo minuto- ya están de regreso a Madrid, a donde llegarán este jueves para preparar el partido del próximo sábado ante el Alavés. El delantero, que jugó ante Chile -aunque no partió como titular, sino que entró tras la lesión de Cavani en la primera parte-, difícilmente será de la partida, pero el central, que sólo intervino en el primer encuentro ante Perú, sí que es probable que aparezca en el once inicial.

Luis Suárez acaba contrato con el Atlético de Madrid el próximo 30 de junio y se da por hecho que no renovará. Su próximo destino puede ser la NLS estadounidense, en concreto el Inter Miami de David Beckham, aunque tiene ofertas de Europa y alguna de ellas incluso de la Liga española.